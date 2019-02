179 cas de dengue confirmés dans l’île

Le 27/02/2019

La dengue : STOP aux idées reçues !



Le “Guide à destination des élus de La Réunion : Que faire pour lutter contre le virus de la dengue ? »

Situation épidémiologique au 26 février 2019

La Rivière Saint-Louis (41 cas)

Saint-Louis (39 cas)

Les Avirons (19 cas)

Saint-Pierre (19 cas)

Ravine des Cabris (12 cas)

L’Étang-Salé (11 cas)

Piton Saint-Leu (9 cas)

7 803 cas autochtones (dont 929 cas depuis le 1er janvier 2019)

178 hospitalisations pour dengue (dont 22 hospitalisations depuis le 1er janvier 2019)

530 passages aux urgences (dont 55 passages depuis le 1er janvier 2019)

6 décès dont 3 ont été considérés, après investigations, comme directement liés à la dengue

L’épidémie de dengue continue à La Réunion avec 179 cas diagnostiqués du 11 au 17 février 2019. Une circulation principalement concentrée dans le sud de l’île.Nous publions en intégralité le communiqué de presse de la préfecture de la Réunion et de l’Agence régionale de Santé-Océan Indien (ARS-OI). Les autorités ne communiquent pas de chiffres pour la commune de Saint-Paul.L’épidémie de dengue se poursuit avec un nombre de cas toujours élevé et essentiellement concentré sur le sud de l’île. Du 11 au 17 février, 179 cas de dengue ont été signalés dans 19 communes, soit un total de 929 cas signalés depuis le 1er janvier 2019.L’épidémie devrait se poursuivre dans les prochaines semaines avec une augmentation continue du nombre de cas jusqu’en avril/mai. Dans ce contexte, la mobilisation des réunionnais est impérative : les gestes de chacun au quotidien peuvent réellement contribuer à limiter l’ampleur de l’épidémie.Aussi, la Préfecture de La Réunion et l’ARS Océan Indien Iancent, à compter du 27 février, une campagne de communication : « La dengue, STOP aux idées reçues ». Cette campagne a pour objectif d’informer et de mettre fin aux idées reçues, tout en incitant la population à agir en adoptant les bons gestes pour lutter contre la dengue.En parallèle, pour accompagner les collectivités, le « guide à destination des élus » a été actualisé, suite aux dernières mesures annoncées lors du GIP LAV du 14 février, et sera diffusé aux élus.Une campagne de communication digitale sera lancée par la Préfecture de La Réunion et l’ARS OI, dès le 27 février, pour :• Informer et mettre fin aux idées reçues concernant la dengue• Inciter la population à mettre en œuvre des bons gestes pour éviter une épidémie de plus grande ampleur.Par des visuels colorés, cette campagne de communication se veut simple et impactante, à travers des messages clairs, courts, qui interpellent et se démarquent dans le paysage des internautes.Cette campagne a été conçue pour renforcer le niveau d’information de la population réunionnaise concernant la dengue (mode de transmission de la maladie, gestes à adopter pour s’en protéger …), un niveau d’information suffisant étant impératif à la bonne compréhension des gestes de prévention attendus de la population.Chaque semaine, 3 idées reçues seront diffusées et relayées sur les canaux suivants :• Sites internet• Page Facebook et Twitter• Réseaux sociaux et sites web des partenairesUn relai est également prévu dans les émissions radios et TV.Pour accompagner au mieux les collectivités, le « guide à destination des élus » élaboré en 2018 est en cours d’actualisation. Il recense l’ensemble des actions et procédures réglementaires qui permettent aux élus de renforcer leurs interventions au sein du dispositif de lutte contre la dengue.Ce guide sera largement diffusé cette semaine aux collectivités et partenaires et sera disponible sur ce site (données de la Cire OI, Santé Publique France)Du 11 au 17 février 2019, 179 cas de dengue ont été confirmés. Les foyers les plus actifs sont situés à :La dispersion des cas est importante : sur les 24 communes de l’île, 19 ont rapporté des cas de dengue sur les 2 dernières semaines.Au total, depuis le début de l’épidémie, on enregistre :