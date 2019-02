179 cas de dengue confirmés en une semaine

Le 26/02/2019 | Par N.P | Lu 307

L'ARS océan Indien fait le point sur l'épidémie de dengue à La Réunion. Le nombre de cas reste élevé et essentiellement concentré sur le sud de l’île. Du 11 au 17 février, 179 cas de dengue ont été signalés dans 19 communes, soit un total de 929 cas signalés depuis le 1er janvier 2019. L’épidémie devrait se poursuivre dans les prochaines semaines avec une augmentation continue du nombre de cas jusqu’en avril/mai.



Dans ce contexte, la mobilisation des réunionnais est impérative, rappelle l'Agence régionale de santé : les gestes de chacun au quotidien peuvent réellement contribuer à limiter l’ampleur de l’épidémie. Aussi, la Préfecture de La Réunion et l’ARS Océan Indien Iancent, à compter du 27 février, une campagne de communication : "La dengue, STOP aux idées reçues".



Cette campagne a pour objectif d’informer et de mettre fin aux idées reçues, tout en incitant la population à agir en adoptant les bons gestes pour lutter contre la dengue. En parallèle, pour accompagner les collectivités, le "guide à destination des élus" a été actualisé, suite aux dernières mesures annoncées lors du GIP LAV du 14 février, et sera diffusé aux élus.



Du 11 au 17 février 2019, 179 cas de dengue ont été confirmés.



Les foyers les plus actifs sont situés à :

• La Rivière Saint-Louis (41 cas)

• Saint-Louis (39 cas)

• Les Avirons (19 cas)

• Saint-Pierre (19 cas)

• Ravine des Cabris (12 cas)

• L’Etang-Salé (11 cas)

• Piton Saint-Leu (9 cas)



La dispersion des cas est importante : sur les 24 communes de l’île, 19 ont rapporté des cas de dengue sur les 2 dernières semaines.



Au total, depuis le début de l’épidémie, on enregistre :

• 7 803 cas autochtones (dont 929 cas depuis le 1er janvier 2019)

• 178 hospitalisations pour dengue (dont 22 hospitalisations depuis le 1er janvier 2019)

• 530 passages aux urgences (dont 55 passages depuis le 1er janvier 2019)

• 6 décès dont 3 ont été considérés, après investigations, comme directement liés à la dengue