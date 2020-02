19 communes concernées par la circulation importante de la dengue

Le 19/02/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 100

Comme chaque semaine, depuis le début de l’épidémie de dengue, la Préfecture de La Réunion et l’ARS dressent le bilan chiffré des cas confirmés du virus de la dengue. Du 3 au 9 février 2020, ce ne sont pas moins de 82 cas de dengue autochtones qui ont été confirmés. Des foyers de circulation active sont identifiés à Saint-Louis, Saint-Paul, Saint-André, Étang-Salé et L’Entre-Deux. Par ailleurs, des cas isolés sont enregistrés dans 14 autres communes. Depuis le début de l’année, le nombre de cas confirmés est en augmentation, ainsi que le nombre de passages aux urgences et d’hospitalisations. Aussi, en cette période propice au développement des moustiques (chaleur et pluie), la Préfecture de La Réunion et l’ARS rappellent à tous les Réunionnais l’importance de se protéger des piqûres de moustiques, et de continuer de se protéger même malade.



Situation épidémiologique au 18 février 2020 ( données de la Cire OI, Santé Publique France)



Sur les deux dernières semaines, 19 communes sont concernées par une circulation de la dengue.



• 75% des cas sont toujours localisés dans le sud de l’île et plus de la moitié résident à Saint-Louis.



• Des regroupements de cas sont identifiés à :

– Saint-Louis (Plateau Goyaves, Cité Cocos, Quartier Lambert, Pont Neuf, Le Ruisseau et Roches Maigres)

– Saint-Paul (La Plaine), Saint-André (Lotissement Satec)

– Étang-Salé-les-Bains, Étang-Salé-les-Hauts

– Entre-Deux (Ravine des Citrons)



• Des cas sporadiques sont recensés à Sainte-Marie, Saint-Denis (la Bretagne), Sainte-Suzanne, Saint-Leu, Saint-Pierre, Saint-Joseph, Les Avirons et Le Tampon.



Depuis le début de l’année :



– 353 cas autochtones confirmés

– 16 hospitalisations dont 3 pour dengue sévère

– 42 passages aux urgences



Les mesures de Lutte Anti Vectorielle



Les équipes du service de lutte anti-vectorielle de l’ARS sont mobilisées chaque jour sur le terrain, dans les périmètres qui entourent les cas déclarés et les foyers actifs. Une équipe de 20 pompiers volontaires basée au Sud de l’île vient compléter les effectifs de l’ARS dans ce contexte de reprise épidémique. À ce jour, les moyens de lutte antivectorielle mis en place permettent d’intervenir sans délai autour des cas déclarés.



Recommandations pour se protéger de la dengue :



– Protégez-vous des piqûres de moustiques,

– même malade continuez à vous protéger,

– se protéger c’est aussi protéger ses proches.