19h: le cyclone HALEH s'affaiblit mais reste présentable sur les images micro-ondes

Le 05/03/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 97

Prévi 14 de la Navy

https://www.meteo974.re/15UTC-Cyclone-HALEH-17S-category-2-US-weakening-slowly-next-36hours-faster-afterwards_a443.html

h

ttps://www.meteo974.re/Actualite-meteo_r1.html

https://www.meteo974.re/M974World_r7.html

18heures. Image micro-ondes. Oeil encore relativement bien défini avec un "mur" bien formé dans le quadrant sud est.2019 Mars 05 21h20 MascareignesEn dépit de la présentation satellite dégradée du cyclone sur les images classiques les images micro-ondes elles affichent un oeil encore bien formé ceinturé par un "eye-wall" encore plutôt solide. Le cyclone est classé par le Joint Typhoon Warning Center juste en dessous du stade de cyclone intense à 16heures et est prévu s'affaiblir mais plutôt lentement ces prochaines 24/26heures avant que le rythme de l'affaiblissement ne s'accélère pour de bon sur des eaux de surface de plus en plus fraîches(19°C seulement dans 96heures). Le système ne représente aucune menace pour les Mascareignes. Attention à la houle à Rodrigues.Lien pour les images satellite et les cartes:Bonne soirée et douce nuit.