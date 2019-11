1er anniversaire des gilets jaunes: Une chaîne humaine symbolique

Le 17/11/2019 | Par N.P | Lu 1125

Ce samedi soir, aux alentours de 18 heures, des hommes et des femmes se sont pris la main pour construire une chaÎne humaine, le long du front de mer au Barachois, à Saint-Denis.



Il s'agit d'un acte symbolique, bien loin de la paralysie générale qu'a subie La Réunion il y a tout juste un an. Ils ont voulu montrer que malgré tout, les gilets jaunes sont toujours là... et que les revendications, comme la vie chère et la précarité, sont aussi malheureusement toujours d'actualité. Ils déclarent que la mobilisation ne s’est jamais éteinte, elle a seulement changé de forme.



Cette manifestation s'est déroulée très pacifiquement, loin des fortes dégradations et des heurts qui ont eu lieu ce samedi [à Paris, plus particulièrement place d'Italie]urlblank:https://www.zinfos974.com/Paris-Le-1er-anniversaire-des-gilets-jaunes-vire-aux-heurts_a146366.html .



Nombreux sont conscients d'avoir fait souffrir leur île et les Réunionnais avec ces blocages, c'est pourquoi aujourd'hui ils déclarent vouloir construire La Réunion ensemble. Certains gilets jaunes ont gardé contact depuis le début du mouvement. Ils donnent rendez-vous ce dimanche devant la Préfecture de Saint-Denis, toujours dans une optique de combat calme.