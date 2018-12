1ère édition du salon des sports & loisirs 2019 au parc des expositions Nordev

Le 21/12/2018 | Par Zinfos974 | Lu 114

Vous souhaitez favoriser l'accès à votre discipline? faire la promotion de votre enseigne? Annoncer le lancement d'un nouveau produit ou service, ou encore communiquer sur vos actions?



Véritable salon de passionnés, cette première édition se tiendra du 05 au 07 avril 2019 à la Nordev avec l'ambition de devenir LE rendez-vous incontournable pour tous les amoureux d'activités sportives, physiques et

ludiques.



Durant 3 jours, dans un espace dédié de près de 3 000 m22 d'exposition, les acteurs de l'industrie des SPORTS & LOISIRS seront mis à l'honneur et pourront rencontrer leur public dans un cadre à leur image,.. Dynamique!



Qu'ils soient à la recherche d'informations, d'équipements, d'initiations ou encore, de perfectionnement... les 10 000 visiteurs attendus sur cet événement pourront vivre une expérience unique en visitant les 10 villages thématiques mis sur pieds pour l'occasion.



Mêlant stands de représentation, surfaces d'initiations et de cours collectifs, pôle conférences, zones de défis physiques, et ateliers pratiques, cet événement se veut offrir un outil de visibilité fédérateur et porteur de valeurs aux différents acteurs œuvrant en faveur du développement des SPORTS & LOISIRS de notre région.



Favoriser les rencontres interprofessionnelles, créer du lien entre grand public, professionnels et institutions, promouvoir l'activité physique sous toutes ses formes et offrir aux visiteurs une vitrine représentative des offres misent à leur dispositions sur l'ensemble du département sont les objectifs fixés par la société Rubicon Organisation en planifiant la 1ère édition du SALON DES SPORTS & LOISIRS au parc des expositions et des congrès Auguste Legros.



Renseignements : rubicon.organisation@gmail.com