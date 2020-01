2-1 : La JS St-Pierroise dans l'histoire de la coupe de France après son succès face à Niort

Le 04/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 2505

Ils l'ont fait ! Les joueurs de la JS Saint-Pierroise ont réussi l'exploit de se qualifier pour les 16e de finale de la coupe de France après leur succès... 2-1 cet après-midi face aux Chamois Niortais. Une performance inédite pour un club réunionnais à ce stade de la compétition, mais pas le premier pour un club ultramarin, puisque le Geldar Kourou (Guyane) avait atteint les 16e de finale en 1989, avant de s'incliner face au FC Nantes. Le rêve éveillé se poursuit pour les Cigognes, qui espèrent désormais affronter un club de Ligue 1 et pourquoi pas le PSG ou encore l'OM...



A la mi-temps le score était toujours de 0-0, comme si chacune des équipes avait du mal à se mettre à 100% dans le match. Gérard Hubert marque le premier but pour la JSSP à la 59e minute. Quelques minutes plus tard, Niort égalise le score 1-1, mais la JSSP reprend la main avec un nouveau but de Ryan Ponti à la 75e minute. Par chance, Niort loupe son coup franc lors des dernières minutes et la JS Saint-Pierroise remporte bel et bien ce match 2-1.