2° au Maïdo ce matin, weekend plutôt ensoleillé avec des nuits fraîches

Le 15/06/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 123

REUNION

Bonjour la Réunion!

REMARQUES GENERALES:

1:

Météo France a relevé 2.4° à au Piton Maïdo ce matin à 5heures ou un petit 17.5° à Gillot à 6heures.

2:

ce matin

ciel

3:

l'alizé

La haute mer reste houleuse avec des vagues de l'ordre de 2m .

4:

cet après midi

ce soir

Dimanche: en début de matinée la moitié Est de l'île volcan compris est exposée à des entrées maritimes donnant des averses localisées. Ensoleillé ailleurs le matin. Nuages dans l'intérieur l'après midi. Averses modestes.

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:

SAINT DENIS:

LE PORT :

SAINT GILLES:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 JUIN 15 08H00Graphique: Arome anticipait un ciel dégagé en ce début de matinée sur la REUNION. METEO FRANCELe soleil généreux ce samedi matin va redonner un peu de fierté tropicale à nos thermomètres.En début d'après midi on peut envisager 29° vers Grand Fond à Saint Gilles et 15° voire 16° au volcan si le soleil garde le pouvoir.notreaffiche un bleu quasi général. Volcan, Maïdo et autres sommets et même la région littorale entre Saint Philippe et Sainte Rose sont dégagés.est modéré avec quelques rafales jusqu'à 50km/h sur l'est et le nord de l'île ainsi que vers Pierrefonds.Il rentre temporairement sur les plages de l'ouest au sud du Boucan cet après midi.Température du lagon: autour de 26° celsiusles nuages se densifient dans l'intérieur de l'île et sur les pentes Ouest et Nord-Ouest. On note de modestes averses localisées qui peuvent aussi toucher le littoral entre la route du littoral et la baie de Saint Paul.le ciel se dégage et les températures baissent rapidement dans les hauts où des minimales significatives sont possibles avant le milieu de la nuit notamment dans les hauts de l'Ouest et vers le Maïdo.Maximum de 26/27° celsiusMaximum de 28° celsiusMaximum de 28/29° celsiusMaximum de 26° celsiusMaximum de 26° celsiusMaximum de 24° celsiusMaximum de 25° celsiusMaximum de 26° celsiusMaximum de 26° celsiusMaximum de 15° celsiusMaximum de 14° celsiusMaximum de 17/18° celsiusMaximum de 20° celsiusMaximum de 22° celsiusMaximum de 21° celsiusJe vous souhaite une excellent WEEKEND!Cheers,Patrick Hoareau.