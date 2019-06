2° au volcan et 3° au Maïdo hier soir, la journée reste relativement fraîche

https://www.meteo974.re/

REUNION

Bonjour la Réunion!

2019 JUIN 14 05H45Ce matin à 5heures les stations de Météo France relèventEn début d' après midi les maximales les plus douces sont à aller chercher du côté de Grand Fond/Saint Gilles où on devrait tutoyer 28°.Au volcan la maximale aura du mal à dépasser 12° si le soleil n'est pas généreux.notreest parfois encombré sur la moitié Est de l'île littoral et hauts compris. Des entrées maritimes donnent un temps passagèrement humide de Saint Joseph à Gillot en passant par Sainte Rose.L'humidité régresse en matinée laissant la place aux éclaircies mais le temps reste frais et variable au volcan, nuageux vers la Plaine des Palmistes ou Takamaka.Sur la moitié Ouest le ciel n'est pas complètement dégagé ce matin mais laisse percer de larges éclaircies.a perdu de sa superbe. Quelques rafales atteignant 55km/h sont notées vers Pierrefonds et Gillot. Il est plus modéré au volcan et sur la côte Est.En fin de matinée ou début d'après midi un vent de sud se manifeste entre la Saline et Roches Noires.Température du lagon: autour de 26° celsiusles nuages se regroupent modérément dans l'intérieur de l'île et sur les pentes Ouest et Nord-Ouest. Ils avancent temporairement jusque vers le littoral Nord-Ouest. Quelques ondées sont possibles.Alternance de nuages et d'éclaircies dans les cirques.le ciel se dégage et les températures baissent rapidement dans les hauts où des minimales significatives sont possibles avant le milieu de la nuit notamment dans les hauts de l'Ouest et vers le Maïdo.Maximum de 25° celsiusMaximum de 27° celsiusMaximum de 27/28° celsiusMaximum de 25/26° celsiusMaximum de 25° celsiusMaximum de 23/24° celsiusMaximum de 24° celsiusMaximum de 25° celsiusMaximum de 25° celsiusMaximum de 13° celsiusMaximum de 14° celsiusMaximum de 16° celsiusMaximum de 18° celsiusMaximum de 21° celsiusMaximum de 20° celsiusJe vous souhaite une excellente fin de semaineCheers,Patrick Hoareau.