2 poids 2 mesures ?

Le 10/04/2020 | Lu 145

Par ce billet , je détaille ma situation familiale qui est loin d’être unique dans cette période de pandémie du covid 19.



Je suis résident à La Réunion où je vis avec ma femme et notre fille unique de 9 ans.



Ma femme en vacances à Anjouan ( Comores) devait revenir chez elle le 25 mars. Malheureusement à cause des liaisons aériennes commerciales suspendues, elle n’a pas pu rentrer à La Réunion.



Le confinement était déjà très difficile à supporter pour ma fille, mais quand elle a su qu’après ces 4 semaines de confinement sa maman n’est pas près de réintégrer la maison, alors là c'était vraiment la catastrophe.



Après des multiples correspondances par mail entre la préfecture de La Réunion et les instances consulaires des Comores ( pas toujours chaleureuses en particulier le consulat d’Anjouan ), on obtenu 2 propositions.



1ère proposition

On avait proposé à ma femme de prendre un vol Moroni Paris affrété par l’état français ( à 1200euros ) et de se débrouiller une fois sur place pour trouver une place avec Air Austral sur un Paris La Réunion ( estimé à 800 euros ). Le trajet Anjouan La Réunion allait lui revenir à 2000euros , 2 jours de vol et probablement en prime le coronavirus contracté à Paris.



2éme proposition

Prendre le vol Anjouan Mayotte le mercredi 15/04 tout en sachant qu’on ne lui offre pas la possibilité de prendre le vol d’Air Austral ( directives de la préfecture).



Arrivée à Mayotte on lui offre le gîte et le couvert dans un camp militaire pendant les 14j de confinement sans aucune perspective de retour rapide sur La réunion après la quatorzaine .



Dans ce camp militaire organisé pour les quatorzaines ( au lieu des hôtels à la Réunion ) les personnes se retrouvent à 4 dans une même petite pièce . Risque bien élevé d’attraper le coranovirus ( un médecin confiné dans ce camp a donné un interview à France 3 Mayotte ).



L’état a trouvé le budget nécessaire pour affréter un avion pour le vol Moroni Paris afin de rapatrier les ressortissants résidant dans l’hexagone, mais ne trouve pas les moyens pour faire retourner chez eux des mères résidant à La Réunion et qui se trouvent actuellement bloquées aux Comores.



Pourquoi privilégie-t-on seulement les résidants réunionnais qui se trouvent à Paris alors que là-bas l’épidémie est bien élevée ?

Pourquoi ne permet-on pas aux résidants réunionnais qui sont bloqués à Mayotte de rentrer chez eux ?



Y a t il 2 poids 2 mesures ? Je n’espère pas sinon où va la République ?