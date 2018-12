20 cas de dengue signalés en 15 jours : La crainte d'une vague épidémique de grande ampleur

Le 26/12/2018

L'épidémie de dengue en cours se poursuit. Du 3 au 16 décembre, sur 2 semaines, 20 cas de dengue ont été confirmés, portant à 6 712 le nombre total de cas signalés à La Réunion.



Les cas diagnostiqués ont été enregistrés à Saint-Louis (6 cas), Saint-Leu (3 cas), Possession (4 cas), Le Port (1 cas), Saint-Paul (5 cas) et Saint-Denis (1 cas).



Le quartier Petit Bon Dieu à La Rivière Saint Louis, du centre-ville de La Possession et de l’Ermitage-les-bains à St-Paul ont été identifiés comme des zones de circulation active du virus de la dengue.



Les dernières prévisions de l'Institut Pasteur laissent présager une vague épidémique de plus grande ampleur dans les mois à venir. L'identification de tout nouveau foyer de dengue est donc aujourd'hui primordiale. L'ARS OI invite les personnes déclarant des symptômes (fièvre, douleur musculaire...) à consulter rapidement un médecin et à réaliser les analyses biologiques prescrites.



L'ensemble des acteurs (ARS Océan Indien, services de l'Etat, collectivités locales, associations...) poursuivent leur mobilisation.



Lors de la journée départementale dédiée à la lutte contre la dengue du 18 décembre 2018 de nombreux acteurs privés et publics de l'île se sont engagés, en organisant eux aussi des actions de sensibilisation auprès de leur personnel, de leur public et de la population. Aujourd'hui, la mobilisation active de l'ensemble de la population reste plus que jamais essentielle avec l'arrivée des pluies. Ainsi, des messages de prévention ont été largement relayés par de nombreux acteurs privés et publics.



Quelques chiffres-clés de l'année 2018



Au total depuis le début de l'année , on enregistre :



- 149 hospitalisations pour dengue

- 468 passages aux urgences

- 6 décès, dont 3 ont été considérés, après investigations, comme directement liés à la dengue Des actions de traitement :

- des actions de lutte anti-vectorielle menées dans 6 260 zones de circulation de la dengue

- plus de 76 000 contrôles de cours et de jardins chez des particuliers

- près de 35 000 maisons ont fait l'objet d'un traitement insecticide de la cour et du jardin

- environ 8 500 maisons identifiées avec des gîtes larvaires et plus de 12 500 gîtes larvaires éliminés.



Des actions de sensibilisation de la population : (stands, CCAS, clubs 3ème âge, centres aérés, marchés) :



- 380 actions portées par le service de Lutte Anti-Vectorielle

- 74 sessions de formation

- 175 établissements scolaires informés

- 66 actions dans les écoles

- 72 000 élèves sensibilisés Une mobilisation de renforts :

- 29 intérimaires

- 94 renforts (SDIS – RSMA)

- 600 contrats aidés (PEC)



La distribution de répulsifs : Près de 500 flacons distribués chaque semaine aux personnes les plus sensibles



Rappel des gestes à adopter pour se protéger contre la dengue



- supprimer les eaux stagnantes dans son environnement (vider les soucoupes, les petits récipients dans sa cour et son jardin) ;

- se protéger et protéger son entourage des piqûres de moustiques (répulsifs, port de vêtements longs, moustiquaires) ;

- éliminer les déchets pouvant générer des gîtes larvaires ;

- respecter les dates d'enlèvement des déchets et encombrants ;

- consulter impérativement son médecin, en cas d'apparition de symptômes de la maladie (apparition brutale de fièvre éventuellement associée à des maux de tête, douleurs musculaires, éruptions cutanées, nausées, vomissements, saignements ou fatigue) et continuer à se protéger des piqûres de moustiques.