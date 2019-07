20 condamnations au casier dont 10 pour conduite sans permis

Giovani.V est père de famille, il a trois enfants. Âgé de 36 ans, il a déjà passé 8 années derrière les barreaux. Il totalise 20 mentions à son casier, dont 10 pour conduite sans permis. Le 21 juillet dernier, il est une nouvelle fois contrôlé au volant de la voiture de son père, sans permis et sans assurance.



Sorti de détention au mois de janvier dernier après 3 ans de prison, il travaille depuis 3 semaines et n'avait plus d'argent pour prendre le bus explique-t-il au tribunal. Malgré une réquisition du parquet de 18 mois de prison, dont 6 avec sursis, il pourra se consoler d'une certaine diligence de la cour qui le condamne à 6 mois ferme avec maintien en détention.