200 personnes réunies à la Nuit de la Lecture

Le 21/01/2020

200 personnes participaient à la quatrième édition de la Nuit de la Lecture ce samedi 18 janvier 2020 à la médiathèque Leconte-de-Lisle de Saint-Paul. Un public essentiellement familial venu de 18 à 21 heures.



Les participants réalisaient plusieurs activités. Edith Gignoux enseignait aux adolescents et aux adultes l’écriture de calligrammes. L’artiste Simon Teroy apprenait aux familles à créer un trompe l’œil.



Le magicien Patrick Vallory effectuait ses meilleurs tours de magie. Il captait l’attention du public. Les enfants repartaient avec leurs toupies, se prenaient en photo, aiguisaient leur perception aux images exposées au mur et découvraient un diaporama.



Il s’agit d’un événement porté par le ministère de la Culture, de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur. Plusieurs autres partenaires s’associent à la Nuit de la Lecture.



Retrouvez les photos de cette manifestation.