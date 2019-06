200mm à Saint Philippe, le temps reste très humide sur l'Est et le Sud-Est

Le 27/06/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 192

https://www.meteo974.re/

https://www.meteo974.re/M974World_r7.html

REUNION

Bon appétit à toutes et à tous!

REMARQUES GENERALES:

1:

des précipitations significatives continuent d'affecter toute la moitié Est de l'île mais particulièrement le Sud-Est et le volcan.

A 10heures les stations de Météo France du Baril et de Bellecombe rapportaient 86mm en 3heures.

Sur 24heures on est proche des 200mm au Baril.

Des bandes pluvieuses transitent encore au large des côtes Nord et Est.

les régions Est allant de Saint Joseph à Saint Denis:

cet après midi

à l'ouest des régions précédentes:

3:

4:

la nuit prochaine des averses passagères s'invitent encore une fois dans le ciel de la moitié Est. Elle sont plus fréquentes sur le Sud-Est et sur la région du volcan.

Le temps est calme ailleurs.

2019 JUIN 27 11h0010h16: les radars montrent qu'une large partie de l'île est sous les averses qui sont localement soutenues. METEO FRANCE-[a]les averses restent fréquentes particulièrement dans les hauts et sur le littoral entre Saint Joseph et Saint Benoît. Elle sont localement modérées à soutenues.Les éclaircies sont rares et se limitent au littoral de manière épisodique.Le ciel du volcan est le plus souvent bouché et pluvieux.[b]de timides éclaircies se sont fait jour ce matin sur le littoral mais les nuages sont nombreux sur la zone notamment dans les hauts.Des averses avancent jusqu'à l'Etang Salé de temps à autre.Cet après midi des averses ont de bonnes chances de se déclencher dans les hauts de l'Ouest et du Sud.seules les régions Ouest et Nord-Ouest sont abritées du vent. Ailleurs il souffle en rafales modérées qui peuvent atteindre 50/60km/h vers Gillot , Saint Philippe, Pierrefonds, le volcan, le Maïdo et les sommets en général.La haute mer est houleuse.Température du lagon: autour de 24.5°.Sur ce je vous souhaite un excellent après midi. Prudence sur les routes!Patrick Hoareau.