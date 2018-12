2019, une année riche en ponts, les jours fériés tombant bien

Le 31/12/2018 | Par B.A | Lu 1556

Pour les chanceux, qui peuvent poser des jours entre deux jours fériés, ceux dont la profession le permet, 2019 sera l'occasion de profiter de jolies pauses.

Voici un récapitulatif des jours à poser pour bénéficier de ponts, voire de viaducs.

Les ponts habituels, Lundi de Pâques, Ascension et lundi de Pentecôte seront agrémentés cette année 2019 de trois ponts supplémentaires, si vous vous y prenez assez tôt auprès de vos employeurs. Bonne nouvelle: le 1er novembre tombe un vendredi et le 11 novembre un lundi.



Voici une liste des jours à poser, très vite, pour bénéficier de repos supplémentaires cette année.



- Le 1er mai sera un mercredi, en prenant votre lundi 29 et mardi 30, à vous un week-end de 5 jours.

- Le 8 mai tombe, lui aussi, un mercredi. Ainsi en posant vos lundi 6 et mardi 7 mai, vous profiterez à nouveau d'un long week-end.

- Jeudi de l'Ascension. En posant votre vendredi 31 mai, c'est un week-end de quatre jours qui s'offre à vous.

- Le 15 août tombe un jeudi: posez votre vendredi 16, voici un beau week-end de 4 jours!

- Noël tombera un mercredi. Si vous posez les lundi 23 et mardi 24 décembre, voici un nouveau week-end de 5 jours!



Une pensée pour toutes les professions qui ne bénéficieront pas de ces avantages, en particulier les personnels d'hôpitaux, et... les journalistes!