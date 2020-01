2019 : vous avez été les stars du Studio974 !

Le 02/01/2020 | Par 7mag.re | Lu 42

Le Studio 974 leur a ouvert ses portes... Ils avaient envie de tester l'expérience d'un shooting en studio et ont tous adoré ce défi !

7Mag.re met en avant chaque semaine ses fidèles lecteurs. Ils ont postulé et ont pu venir au Studio974 afin de poser pour notre photographe. De très beaux portraits et de bons souvenirs pour nous tous. LIRE LA SUITE ET POSTULER