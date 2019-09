22e Challenge des créateurs: Un concours favorable à l’insertion professionnelle durable

Une solidarité économique et une solidarité sociale



Cette politique d’insertion par l’activité trouve bien évidemment sa traduction dans les aides à la création d’entreprise pour les publics rencontrant des difficultés d’insertion socio-professionnelle que sont ADEN (prêt à taux zéro) ou TAJ (subvention), mais également dans l’inclusion des clauses sociales dans les marchés publics de la Collectivité.



Par ailleurs, le Département encourage le développement et la structuration de filières économiques et artisanales innovantes et à fort potentiel d’emploi, telle que la filière PAPAM (Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales). Enfin, toujours dans cette volonté de soutenir l’économie locale et de favoriser l’insertion par l’activité des publics très éloignés de l’emploi, le Département encourage l’émergence de projets économiques à dimension sociale et solidaire dans le cadre du développement des AMAPEI dans le secteur agricole et des Maisons d’Assistantes Maternelles dans celui de la petite enfance.





C’est ce que valorise chaque année le Challenge des Créateurs qui récompensera à l’occasion de cette 22e édition, 14 nouveaux chefs d’entreprise qui ont fait le choix de surmonter leurs difficultés socioprofessionnelles, par la création de leur propre emploi.



Édition 2019 : pour qui, quand et comment ?

Pour qui ?

Tout chef d’entreprise ayant créé entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2018 et demandeur d’emploi au moment de la création.



Quand ?

Avant le 15 octobre à minuit (fin des inscriptions).



Comment s’inscrire ?

En ligne sur le site du Département : www.departement974.fr rubrique "vos services en ligne"<;

Chaque année depuis la 1ère édition lancée en 1998, ce concours rencontre un fort succès auprès des Réunionnais, toujours plus motivés et inspirés à bâtir un projet d’insertion professionnelle basé sur la création de leur entreprise.La longévité de cette opération prouve son importance et son formidable coup de pouce aux chefs d’entreprise qui démarrent leur activité et ont besoin d’une aide financière ou de conseils prodigués par les nombreux partenaires.L’évolution du nombre de participants au Challenge des Créateurs souligne l’ancrage économique et social de l’opération, qui assure la promotion de la création d’activités individuelles et valorise par l’exemple les parcours de créateur des responsables de petites entreprises locales.