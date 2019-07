23 morts depuis le début de l'année: "Apprendre à partager la route, c'est sauver des vies"

Déjà 23 morts sur les routes de La Réunion depuis le début de l'année. C'est 2 morts de plus qu'en 2018 à la même date. Le préfet de La Réunion invite conducteurs de poids lourds, automobilistes, conducteurs de deux roues motorisées, cyclistes et piétons à faire preuve de prudence et de responsabilité.



"Dans une période de fort déplacement (vacances scolaires, campagne sucrière, festivités...),la route doit appartenir à tous ! Les forces de l'ordre continueront ainsi à multiplier des opérations de contrôles sur l'ensemble du réseau routier avec pour principe d'appliquer une tolérance zéro", préviennent les services de l'Etat, qui délivrent les recommandations suivantes :



Quelques conseils pour éviter la prise de risque inutile pour tous

Adaptez votre vitesse aux circonstances : conditions de circulation et conditions climatiques, état de la chaussée, chargement du véhicule, état des pneus.



Respectez la limitation de vitesse : « La vie appartient à ceux qui lèvent le pied »

La vitesse est la première cause de mortalité routière. La vitesse est limitée sur l'ensemble du réseau routier et cette réglementation s'applique à tous les conducteurs et à tous les véhicules sans exception.

• Plus la vitesse est élevée, plus le choc est violent en cas d'accident et plus les conséquences sont graves.

• Plus la vitesse augmente, plus le champ de vision se rétrécit. À grande vitesse, il se limite à une vision centrale de la route.



Éteignez votre téléphone portable avant de monter en voiture si vous êtes seul à bord du véhicule.



Respectez les distances de sécurité

Pour ne pas prendre le risque de provoquer un accident, chacun doit garder ses distances avec le véhicule qu'il suit. La distance d'arrêt augmente inévitablement avec des facteurs à risque, tels que la vitesse ou l'alcool par exemple. Le non-respect de la distance de sécurité est sanctionné d'une amende forfaitaire de 135 € et d'un retrait de 3 points au permis de conduire.Une suspension du permis de conduire jusqu'à 3 ans peut aussi être prononcée par le juge.

> Comment évaluer la distance de sécurité ?

Prendre un point de repère sur le bord de la route et s'assurer qu'il s'écoule un minimum de 2 secondes entre son franchissement par le véhicule qui précède et le sien. Ces 2 secondes représentent 50 m à 80 km/heure.

1 trait = danger ; 2 traits au moins = sécurité