24 nouveaux cas de coronavirus à La Réunion, 207 au total

1. Bleu outre mer le 29/03/2020 19:55

Coronavirus : visualisez les pays qui ont « aplati la courbe » de l’infection et ceux qui n’y sont pas encore parvenus

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html



2. Juvenile le 29/03/2020 19:57

Quand le chat commence à pisser dans la maison, tu lui fermes les portes. Il fallait bloquer les frontières. Et ce n'est que le début..

3. DIDIER NAZE le 29/03/2020 20:05

Ouais ouais c est ça. ....la réalité est tout autre 😰😕😨....le nombre est BEAUCOUP plus important que ça !!😡😲.....Pierrot les vrais chiffres il faut demander au personnel soignant !!😕😐.....merci d y penser.....

4. Pascale le 29/03/2020 20:13

Du foutage de gueule!

On fait rentrer des milliers de personnes contaminées, on continue de le faire malgré des interdictions... et quand l’épidémie est déjà propagée partout ou presque... a partir de demain on oblige les nouveaux touristes fraichement débarqués à séjourner à l’hôtel en quarantaine! du grand n'importe quoi!

5. Carol MARTIN le 29/03/2020 20:15

https://www.sudouest.fr/2020/03/27/a-biarritz-ils-equipent-un-masque-de-plongee-integral-d-un-filtre-anti-coronavirus-7368319-4018.php en metropole certains pensent et travaillent pour vous !!!!

6. Momo le 29/03/2020 20:24

C'est stressant de voir chaque soir que Dieu crée , le nombre d'infectés de Covid-19 qui augmente trop vite !

7. Réveillez vous le 29/03/2020 20:43

En faite suivant le graphique ...on fait un X2 tous les 4 jours....



on espérant que ca va rester stable...car vu l italie ou espagne..

8. Kiki le 29/03/2020 21:17

Surtout ne pas se laisser entraîner dans cet spirale. En France, ça débuté ainsi. Quelques cas, c''''était gérable après c''''est devenu le Branle- bas -de -combat. Faut pas envahir l''''espace d''''un coup. Bcq d''''inconscients comprennent pas.

9. IXE le 29/03/2020 21:26

6.Posté par Momo



Et vous n'avez encore rien vu.



Mais il est important de révéler ces chiffres. Il est également essentiel de publier le chiffre journalier des décès et des personnes guéries.



Sinon nous serons un nombre croissant de personnes à nier la réalité, à prendre des risques.



Il convient donc de se rendre compte qu'on est stressé lorsqu'on commente sur ce sujet et de savoir ensuite se vider la tête (lecture, film, musique, jardinage pour ceux qui le peuvent, etc). Des activités naturelles, simples.

10. La vérité vraie... le 29/03/2020 21:31

Art. L1111-4 du Code de la Santé Publique



Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.



Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable.



https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685767&dateTexte=20090118

11. Doly Prane le 29/03/2020 21:38

Quelle inconscience, quelle manque de maturité de nous avoir mis dans un tel cauchemar. L’Ile de la Réunion té y gratte a zot sa !! Je suis très en colère 😤 Il ne nous reste plus qu’à prier Sainte Antoine de Padoue. 😥🙏

12. pipo le 29/03/2020 22:05

Il faudrait peut-être arrêter de trop dramatiser, même si la chose est sérieuse....Combien de mort déjà? ZERO

13. Ok le 29/03/2020 22:28

Il nous reste que cette arme face aux assassins

Portons tous plainte



http://www.plaintecovid.fr

14. Maxou le 29/03/2020 22:55

Depuis l'apparition du coronavirus dans l'île, le nombre de nouveaux cas était relativement constant : 4, 7, 11.

Subitement, 38 cas supplémentaires de coronavirus se déclarent le 28 mars et 24 cas le 29 mars.

Les scientifiques ont déterminé une période d’incubation de 14 jours.

Que s’est-il passé 14 jours avant ?

Le premier tour des élections municipales.

Des contaminations se seraient probablement produites, plutôt après scrutin, soit lors de dépouillements effectués sans sécurité (comme cela a été le cas pour des assesseurs en métropole), soit lors des regroupements de militants.

Certaines personnes contagieuses ont eu l’apparition de leurs premiers symptômes fin mars.

Combien d’autres ont été contaminées entre-temps par ces malades ?

A ce cas de figure (attroupement électoral), les recherches de cas contact sont vaines.

Que fait-on des asymptomatiques qui continuent toujours à contaminer !

Attendons nous à une explosion exponentielle des cas dans les prochains jours.

15. Meredith le 29/03/2020 22:56

Et voilà...on nous a menti...l'épidémie est terrible. Quel bande d'inconscients d'avoir laissé les bateaux de croisières, l'aéroport sans aucun contrôle drastique dès l'annonce du 1er cas sur l'île.

16. Zistis le 29/03/2020 23:29

14000 reunionnais hors département pendant les vacances, il fallait bien les rapatrier non? Et comment développer des anticorps si on n''est pas confronté à la maladie? La situation est compliquée serrons nous les coudes

17. ccora le 29/03/2020 23:35

La réouverture des marchés ne va pas aider pour diminuer la propagation ! Pensons à nous et à nos familles et montrons nous plus intelligent que le gouvernement qui depuis le début nous prend pour des idiots et nous met en danger ! On nous ment sur la quantité des masques. On nous a menti aussi lors des francopholises sur le risques épidémiques alors que 2 cas confirmés s'y trouvé. Comme si nous n'étions pas doté de réflexion et que nous n'étions pas au faits de la situation alors que nous sommes tous concernés par l'acquisition de masques de gants etc! Restons chez nous et protégeons nous de leurs bêtises et de leurs incapacités!

18. Matthieu le 30/03/2020 00:03

Le confinement est une absurdité,il n'y a pas plus de morts que lors d'une grippe saisonnière, c'est voulu pour la perte de nos libertés au profit d'un quartel de banksters,que chacun réfléchisse, n'ayez pas peur

19. filou le 30/03/2020 00:08

N°4 Pascale, allo... allo Pascale? C est fini maintenant. C etait n importe quoi, mais c est fini. Meme un Reunionnais coince en metropole ne peut plus venir a la Reunion.. Il y en a environ 3000. S ils ont un pb d hebergement, il y a une cellule d aide. On ne peut plus continuer a hurler que des "touristes " arrivent. Ensuite test a l arrivee de ceux rentres avec une tres bonne raison, peu nombreux. , envoi a lhsto des positifs et quatorzaine pour tous . Plus de contact avec nous. C est beaucoup mieux. Oui il faudra revenir sur ces milliers d arrivees de non testes. C est plus le cas