240 acteurs associatifs et économiques participent au FIL

Top départ du Forum des initiatives locales (FIL) ce samedi 9 novembre 2019 à 9 heures. Cette vitrine du savoir-faire saint-paulois prendra ses quartiers dans le jardin de la mairie de Saint-Paul.Marché artisanal, produits du terroir, création artistiques : le public pourra découvrir et ainsi connaître les nombreux talents saint-paulois. 20 kaz en paille, en vétyver et 70 stands investissent le site. Sans oublier la venue des 240 acteurs associatifs et économiques mobilisés pour la quatrième édition de cette manifestation.Cette “famille” du FIL se retrouvait ce vendredi 8 novembre dans le jardin où se tiendra l’événement. L’occasion pour la vingtaine d’acteurs présents (dont plusieurs nouveaux participants) de saluer la dynamique de cette opération.Foie gras, confitures, piments, broderies, tressage coco…. Des artisans proposeront également de la peinture sur toile et de la porcelaine et de la confection de bijoux.Un souffleur de verre et un tailleur de pierre effectueront aussi le déplacement. Les participants au FIL pourront déguster des gâteaux lontan, du jus de canne ou encore des mets indiens.Ce Forum met en lumière des savoir-faire et des métiers lontan méconnus voire oubliés. Et vise à encourager et à soutenir le développement économique des quartiers de Saint-Paul.Le concours Coup de pouce illustre cet objectif. Ce dispositif constitue une opportunité. Notamment pour les quartiers identifiés comme étant les plus pauvres de la commune.Il s’agit des six quartiers prioritaires définis par l’État via la politique de la ville (Savanna-Kayamb-Corbeil-Bout de l’Étang, Grande Fontaine, Saint-Paul-Périphérie du centre-ville, Plateau Caillou centre, Fleurimont, Éperon).Dans le cadre du Contrat de ville 2015/2020, Saint-Paul apporte son soutien à la valorisation des initiatives locales. Comment ? En octroyant une bourse à destination de quatre porteurs de projets.Dix candidats présentaient leur projet. Le jury retenait quatre lauréats selon plusieurs critères en septembre dernier : originalité et plus-value pour le quartier, marché concerné, performance économique attendu et création d’emploi. Ils recevront leur bourse ce samedi 9 novembre.Parmi les lauréats 2019 se trouve L’orbe du café situé dans la périphérie du centre-ville. Ce porteur de ce projet désire valoriser le café. Carpe Diem, en centre-ville toujours, va développer un projet de service à la personne.Lékol ékolo veut favoriser un projet d’éducation active à l’écologie via l’animation d’atelier de tressage des feuilles de coco dans les quartiers prioritaires. Enfin, madame Manuella Peroumalcandama à l’Éperon va pouvoir ouvrir un salon de coiffure à domicile à vocation sociale (tarif adapté).Pour rappel, la ville de Saint-Paul porte le Forum des initiatives locales avec le soutien de l’État dans le cadre du Contrat de ville. Comme le soulignent les organisateurs du FIL, les acteurs associatifs et économiques doivent désormais essayer de transformer leur activité en un projet économique viable.Ils pourront rencontrer plusieurs partenaires institutionnels ce samedi. Objectif : l’accompagnement à la structuration de leur projet/Retrouvez ci-dessous le programme complet de la manifestation. Les visiteurs pourront notamment participer à la zumba. Groupes de danse, de musique, défilé de mode… L’artiste originaire de Saint-Paul, Wizdom, se produira aussi en concert.Découvrez également la liste des acteurs présents au FIL ce samedi. Attention, la circulation sera réglementée du jeudi 7 au dimanche 10 novembre afin de permettre le bon déroulement de la manifestation.