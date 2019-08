2,45 g/l de sang, 3 coups de couteau... 3 ans de prison

Le 21/08/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 485

Les faits, qui se sont déroulés le 19 juillet dernier à Saint-André, mettent en scène plusieurs dalons, trois pour être précis. Une fois n'est pas coutume lors des audiences de comparution immédiate, le tout sur fond d'alcool. Cette fois, parler d'alcool est un euphémisme. Si le taux n'a pas été relevé chez Jean-Patrick.P compte tenu de son interpellation tardive, en revanche les deux autres n'ont pas fait dans la dentelle.



Teddy.P, 31 ans, à la fois prévenu et victime de l'affaire, est gratifié d'un "2,45 g/l de sang". Sa victime, quant à elle, est un ton au dessus avec "2,65 g/l" de sang. Après plus de 2 heures d'audience, les faits paraissent plus simples. Teddy.P, complètement ivre, cherche à corps perdu Jean-Patrick.P qui lui doit de l'argent. Il atterrit près d'un débit de boisson et s'en prend à tout le monde. S'il ne trouve pas sa cible, il finit par trouver la bagarre avec un dalon qui veut l'empêcher de se battre.



Se sentant entouré et après avoir reçu des coups, il va à sa voiture, récupère une arme blanche et assène 3 coups de couteau à son dalon, dont un dans le dos qui aurait pu le tuer. Au final, 2 mois d'ITT pour le pauvre malheureux qui voulait juste l'empêcher de se battre, tous deux en état d'ivresse manifeste, bien entendu. La victime est transportée à l'hôpital. Arrive alors Jean-Patrick.P sur les lieux.



Comprenant que Teddy.P le cherche pour sa dette et, ayant entendu ce qu'il s'est passé plus tôt, il ne le laisse pas s'approcher. Pour ce faire, il lui porte des coups au visage dans un premier temps puis, casse un tesson de bouteille, et porte un coup avec. En voulant se protéger, Teddy.P est blessé au coude gauche, un tendon est sectionné. Une ITT de 6 mois est plus que probable, compte tenu de la gravité de la blessure.



Après une demande de renvoi le 26 juillet dernier, voila donc nos deux compères à la barre cet après-midi. Bien reposés suite à leur maintien en détention en attente de leur jugement, ils paraissent plus que confus sur le déroulement des faits. Au final, nous retiendrons qu'il y a une victime, un prévenu victime et auteur de coups de couteau, ainsi qu'un deuxième prévenu, auteur d'un coup de tesson.



Comme l'indique la procureure de la République, s'ils n'ont pas le profil bien connu des lieux de délinquants notoires, les faits restent particulièrement graves. "Il est tellement alcoolisé, qu'il veut s'en prendre à tout le monde", note-t-elle à propos de Teddy.P. Elle requiert une peine de 3 ans de prison, dont 6 mois de sursis, assortie du maintien en détention pour les deux prévenus afin de ne pas faire de jaloux.



Les avocats des deux hommes se rejoignent sur un point, la peine demandée leur paraît sévère, compte tenu du casier quasi-vierge des deux hommes. Comme ils l'expliquent tour à tour, s'il n'y pas de doute sur la gravité des faits, la prison n'est pas forcement le meilleur vecteur de réinsertion dans leurs cas. La cour a quelque peu tenu compte des plaidoiries, Teddy.P écope d'une peine de 3 ans dont 1 avec sursis, tandis que Jean-Patrick.P prend 2 ans, dont 1 avec sursis. Ils sont tous les deux maintenus en détention.