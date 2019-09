2,5 tonnes de résine de cannabis saisies dans l'Océan Indien

1. André Glaourf le 29/09/2019 08:42



la france se prend pour qui avec ses lois retrogrades?de quel droit on confisuqe le cannabis alors qu il est legal aux usa, afrique du sud luxeembourg suisse etc...? l argent du contribuable est gaspillée!il faut legaliser et embauchons des balayeurs pour notre ile degueulasse plutot que payer un bateau de plusieurs milliards pour faire la chasse à la boulette!