27 ans après, Franck Mességué toujours mobilisé pour la généralisation du dépistage du VIH

Après avoir notamment campé devant le Parlement européen et la préfecture de La Réunion , Franck Mességué a entamé le 15 août dernier sa 5ème "grève de la faim"*.Posté cette fois place de la Mairie à Saint-Leu - en face du monument en hommage aux esclaves révoltés de 1811, dont il réclame par ailleurs la panthéonisation-, le sexagénaire arbore depuis 27 ans toujours la même revendication : la généralisation de la proposition du dépistage du VIH. Pointant du doigt "l'indifférence inquiétante des responsables politiques envers ce fléau", il s'alarme du fait que la situation "empire insidieusement et dangereusement sur notre île".Pour rappel, c'est avec un "record mondial d'endurance contre un virus endurant" que Franck Mességué avait entamé son action, en 1992. Il avait alors effectué 24 h d'apnées successives en baie de Saint-Paul au profit des associations de lutte contre le sida à La Réunion). De façon "entièrement bénévole" rappelle-t-il, il a depuis multiplié les actions en faveur de cette proposition systématique du test, ce qui lui a notamment valu d'être interné par les autorités sanitaires en hôpital psychiatrique en 1994, après avoir menacé de se suicider.Une manière d'éviter la discussion, selon celui qui réclame "un simple débat spécifique de fond à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, afin de convier l'ensemble de nos députés et de nos sénateurs, à bien vouloir légiférer, de manière responsable et en toute connaissance de cause, sur une mesure salutaire et urgente de santé publique".La généralisation de la proposition du test de dépistage à l'ensemble de la population concernée permettrait "de réduire de façon signification les nouveaux cas et de sauver des milliers de vies", argue le retraité saint-leusien. "Roselyne Bachelot, le 6 octobre 2010, qui en avait fait une priorité de dernière minute dans son Plan national VIH/SIDA et les IST 2010-2014. Ainsi, cette mesure devait normalement, à elle seule, en tenant compte d'une étude rigoureuse et chiffrée, réduire de 50 % les nouveaux cas en cinq ans : soit environ 16 000 personnes, mais aussi réduire de 20 % la mortalité liée au sida : soit environ 1000 décès de moins dans le même temps", rappelle-t-il.Et de déplorer : "Mais c'était malheureusement sans compter, entre autres, sur ses successeurs, comme Madame Marisol Touraine ainsi que l'actuelle ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Agnès Buzyn, qui ont, à tour de rôle, abandonné l'idée salvatrice de concrétiser consciencieusement cette résolution !?"Franck Mességué fustige ainsi un "funeste attentisme" alors que les avantages flagrants de cette mesure sont selon lui depuis longtemps admis. "Dans un premier temps, par le Conseil national du sida - dès le 18 décembre 1991". Il complète : "L'ONUSIDA, depuis son rapport de juillet 2015, a fini également par reconnaître, sans aucune équivoque, les réelles bienfaits de cette disposition de base à l'échelle mondiale".