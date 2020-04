29 animaux retrouvés au domicile d'une Tamponnaise, la plupart attachés et malnutris

Le 10/04/2020 | Par Marine Abat | Lu 5777

Ce sont pas moins de 29 animaux, pour la plupart attachés et mal nourris (certains squelettiques), qui ont été retrouvés par les gendarmes la semaine dernière chez une famille tamponnaise.Vingt-et-un chiens (dont deux identifiés) et huit chats. Tous ont dans un premier temps été récupérés par la fourrière, en attendant des solutions.Ce sont des particuliers à la recherche d'une famille d'accueil qui ont donné l'alerte fin janvier, après avoir pris connaissance de la situation. Aussitôt, Sadia Sprang, la présidente de la SPA du Sud , fait un signalement sur les réseaux sociaux. Mais la Tamponnaise poursuit sa frénésie.Sadia Sprang se tourne alors vers la DAAF, en lui adressant un courriel le 24 février dernier. Une bouteille à la mer qui ne sera pas suivie d'effet. "En parallèle, des recherches ont permis d'identifier plusieurs profils utilisés par cette dame pour récupérer des animaux donnés sur les réseaux sociaux", explique l' association PA d'AC , qui a largement participé à cette opération.

En avril, le problème n'est toujours pas réglé. Un courrier est renvoyé à la DAAF. " Nous avons également choisi de faire suivre ce signalement à la fourrière, au cas où Madame tenterait de se débarrasser des animaux présents chez elle. Moins d'une heure plus tard, nous recevions un appel de la fourrière qui nous informait qu'elle venait de les contacter pour abandonner un chien qui aurait mordu son fils", explique PA d'AC qui, a u vu des éléments, décide de contacter la gendarmerie . Les forces de l'ordre se rendent sur place le lendemain, le vendredi 3 avril. Les animaux re trouvés à son domicile font peine à voir. Attachés, parqués, sans suivi vétérinaire. "Ils étaient presque tous très maigres, certains de vrais squelettes. Cinq étaient tétanisés. Ils tremblaient, prostrés au fond du box", raconte la présidente de l a SPA, le cœur déchiré. "Je ne sais pas s'ils sont arrivés chez eux comme ça mais en tout cas c'est sûr, ils se sont pris des coups".