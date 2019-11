2ème Salon International Import Expo de Shanghaï

Le 07/11/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 81

2ème jour du salon CIIE 2019 pour la délégation Réunion et les rendez-vous BtoB s’enchainent pour les entreprises réunionnaises, notamment pour Digitale Stratégie.Le produit développé par la Start up "Made in Reunion" a reçu un accueil favorable de la part des acheteurs chinois avec des possibilités ouvertures sur des marchés chinois extrêmement importants.L’ensemble des invités des rencontres BtoB ont pu tester et faire un feed back sur le produit Koann, produit développé et déployé au sein des entreprises et des institutions pour un accompagnement dynamique tout au long de la vie pour gestion des emplois et des formations.Petit Focus sur le savoir-faire de cette entreprise réunionnaise :