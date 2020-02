2ème conférence de presse de la Nouvelle Réunion

Le 05/02/2020 | Par Zinfos974 | Lu 78

Hier à Sainte-Rose, s'est tenue la 2ème conférence de presse de la Nouvelle Réunion qui est un réseau de candidats sans étiquette, honnêtes, compétents et de renouveau.



Au cours de cet échange avec les journalistes, notre candidate à Sainte-Rose a développé sa candidature et rappelé sa volonté de dépasser le clivage traditionnel Michel Vergoz/Bruno Mamindy-Pajany. Françoise Dennemont veut notamment soutenir l'économie locale, à travers les chefs d'entreprise et porteurs de projet d'entreprise.



Puis, tous les candidats ont élargi la discussion à la Nouvelle Réunion et rappelé ses valeurs : l'indépendance vis-à-vis des partis politiques habituels, le refus des mauvaises pratiques et des propositions innovantes et consensuelles. L'occasion aussi d'évoquer la croissance rapide de la Nouvelle Réunion sur toute l'île, afin de transformer la Réunion en quelques années. Liste des candidats de la Nouvelle Réunion :



- Josette Vée, à Saint-André

- Didier Deurweilher, à la Plaine des Palmistes

- Françoise Dennemont, à Sainte-Rose

- Frédéric Agathe, à l'Étang-Salé

- Philippe Fontaine, à Trois-Bassins

- Thierry Araye, à Saint-Paul

- Éric Beeharry, à Saint-Denis



Veuillez trouver en pièce jointe une photo de la conférence de presse et noter que d'autres conférences de presse auront bientôt lieu dans d'autres communes.