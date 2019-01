3 ans ferme pour avoir transporté 180g de drogue dans son rectum

Le 02/01/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 1501

Un homme de 45 ans était jugé ce jour au tribunal de Champ Fleuri dans le cadre de la comparution immédiate pour importation, transport, acquisition non autorisée, offre ou cession ainsi qu'usage illicite de stupéfiants.

Alerté par une dénonciation anonyme, la brigade des stupéfiants de Saint-Denis décide de faire contrôler Florian.R à son retour de Mada prévu initialement le 21 décembre dernier. Il arrive finalement le 23 décembre et subit un contrôle par le service des douanes de Gillot. La fouille s'avère négative et un passage au scanner n'est pas jugé utile.



Mis sous surveillance par la brigade des stups compte tenu de son lourd passé de toxico, une perquisition est finalement décidée le 28 décembre à son domicile. La police trouve 151,9g repartis en 19,7g de cocaïne et 132,2g d'héroïne conditionnés en pochons et olives. Après analyse, il est établi que la drogue est pure à 32%.



Le prévenu expliquera avoir fait plusieurs voyages à Mada cette année



Placé en garde à vue, le prévenu expliquera avoir fait plusieurs voyages à Mada cette année dans le but de transporter des stupéfiants. Il avoue avoir acheté 180g de drogue d'une valeur de 6000€ à un Sud-Africain, lors de son dernier voyage, qu'il a transportés dans son rectum, après les avoir délicatement introduits à l'aide de vaseline.



Pour cet artisan accroc depuis son plus jeune âge, il s'agit avant tout de pouvoir utiliser ces transports pour consommer gratuitement tout en générant un bénéfice conséquent. Il s'avère que ce quadragénaire est également addict au poker, contractant ainsi de nombreuses dettes de jeu. À ce titre, il avait l'intention de négocier sa marchandise en échange de l'effacement de ses dettes.



7 mentions à son casier dont 3 pour stupéfiants



La procureur qui met en avant le lourd passé du prévenu avec 7 mentions à son casier dont 3 pour stupéfiants, note que cet homme est finalement l'archétype des chefs d'entreprise de l'île voulant faire toujours plus de profits en faisant tout, tout seul. Alors qu'il encourt un peine de 10 ans de prison, elle requiert 3 ans avec mandat de dépôt, 15 000€ d'amende et la révocation totale d'un précédent sursis de 4 mois qui avait court jusqu'au 24 décembre dernier dans le cadre d'un affaire de stupéfiants.



La défense qui reconnait l'infraction, tente de minimiser en notant qu'il ne s'agit en rien de trafic et encore moins d'un truand. "Il n'y a pas de violence, c'est juste un toxico qui a voulu consommer gratos et faire un bénéfice" ajoute Me Normand demandant au passage un suivi afin d'aider son client à ne pas récidiver à sa sortie de prison.



La cour condamne Florian.R à 3 ans de prison dont 12 mois de sursis mise à l'épreuve et révoque entièrement le sursis de 4 mois. Le maintien en détention est prononcé à son encontre.