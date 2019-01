3 nouveaux cas de dengue à Saint-Paul

Le 03/01/2019

Situation épidémiologique au 2 janvier 2019

(données de la Cire OI, Santé Publique France)



Du 17 au 23 décembre, 17 cas de dengue ont été confirmés. Au total depuis le début de l’année 2018, on enregistre :

• 150 hospitalisations pour dengue,

• 470 passages aux urgences,

• 6 décès dont 3 ont été considérés, après investigations, comme directement liés à la dengue.

L’épidémie de dengue se poursuit : 6 739 cas de dengue ont ainsi été confirmés depuis le 1er janvier 2018. Du 17 au 23 décembre, 17 cas ont été confirmés. Les principales régions concernées sont le Sud : Les Avirons (4 cas), Saint-Louis (1 cas), La Rivière Saint-Louis (5 cas) et la Ravine des Cabris (1 cas) ; et l’Ouest : Bois-de-Nèfles Saint-Paul (2 cas), La Saline-Les-Bains (1 cas), Saint-Leu (1 cas), La Possession (1 cas) et l’Étang-Salé (1 cas).Durant cette période de vacances scolaires où les déplacements sur l’île sont plus importants, la préfecture de La Réunion et l’ARS Océan Indien rappellent à la population l’importance d’utiliser des répulsifs cutanés dans les zones où circule la dengue, principalement dans l’Ouest et le Sud de l’île. En effet, le recours à ces produits reste le moyen le plus efficace pour se protéger et protéger son entourage contre la dengue.Les vacances scolaires favorisent les déplacements sur l’île ; le risque de dispersion du virus de la dengue est donc plus important. C’est pourquoi les autorités sanitaires appellent la population à être encore plus vigilante durant cette période en utilisant des répulsifs cutanés, particulièrement lors des déplacements dans les zones de circulation de la dengue :=> Dans le sud : Les Avirons, Saint-Louis, La Rivière Saint-Louis, Ravine des Cabris=> Dans l’ouest : Saint Paul – Bois de Nèfles, La Saline-Saint Gilles les bains, Saint-Leu, La Possession, Etang-SaléLes répulsifs cutanés sont composés d’une substance active qui éloigne les insectes sans les tuer et sont à appliquer sur toutes les parties du corps non couvertes.– Appliquer le matin et le soir (périodes d’activité maximum des moustiques)– Durée de la protection : de 4 à 8 heures selon la nature et la concentration de la substanceactive ainsi que des conditions d’utilisation (température et humidité ambiantes…)– Ne pas appliquer sur les muqueuses ou sur des lésions cutanéesLutter contre les moustiques, c’est également :– Eliminer les lieux où les larves se développent et vider tout ce qui peut contenir de l’eau– Consulter immédiatement un médecin, en cas de forte fièvre, douleurs articulaires, maux de tête, grande fatigue.