3 tonnes de déchets évitées grâce aux ateliers "Réparali Kafé"

Le 28/05/2019

Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable nous avons rencontré de nombreux acteurs de la lutte contre le réchauffement climatique à la Réunion. Parmi tous les projets qui nous ont été proposés, c’est le Réparali Kafé qui a particulièrement attiré notre attention. Association créée dans un but de partage et de sensibilisation, elle offre la possibilité aux habitants de réparer gratuitement leurs petits matériels d’électroménager mais surtout de prendre conscience de l’obsolescence programmée qui peut être un véritable fléau environnemental. Son portrait nous a été dressé par le coordinateur du secteur Nord et Est, Samuel Espéret qui partage une vision à la fois écologique et humaine de l’association Ekopratik. Association qui a permis la naissance et la diffusion du Réparali Kafé.



Son premier objectif est de réduire la production de déchets mais aussi et surtout de permettre à n’importe qui d’apprendre comment il peut réparer ses biens plutôt que de les jeter. Il n’y a pas uniquement l'électroménager qui est traité, des ateliers de réparation de téléphones sont aussi proposés à ceux qui sont intéressés. Elle cherche également à récupérer tout ce qui peut l’être, comme le bois de palette qui permet de réaliser de formidables meubles à coût réduit.



D’un petit atelier composé de 4 personnes sur la commune de Saint-Leu, ils sont aujourd’hui plus d’une centaine d’adhérents pour approximativement 75 bénévoles dans toute l’île. Vous pouvez donc vous rendre librement sur les lieux proposés afin d’être aiguillé par un bénévole pour réparer votre matériel. Tous les outils nécessaires sont mis à disposition, vous n’avez donc qu’à suivre les conseils pour apprendre par vous-même à réparer ce qui doit l’être. Il existe de nombreux ateliers fixes comme celui que l’on retrouve au Passage du Chat Blanc tous les derniers mardis du mois, mais il y a aussi de plus en plus d’ateliers ponctuels pour travailler par exemple sur la sensibilisation du traitement de l'électroménager dans certains quartiers défavorisés. L’association engage 6 salariés professionnels qui permettent l’encadrement de ces ateliers uniques et sont aussi présents lors des formations proposées aux adhérents. En tout et pour tout cela représente donc plus d’une centaine d’ateliers annuels répartis sur tout le territoire. Ils sont passés en une année seulement d’1,5 tonne de déchets évitée à plus de 3 tonnes. Cette augmentation fulgurante témoigne de l’impact non négligeable du Réparali Kafé sur les mentalités et les pratiques réunionnaises.



Le Réparali Kafé permet donc un échange, une forme d’entraide entre citoyens et met en avant l’importance du recyclage dans la lutte pour l’environnement. Les résultats obtenus sont encourageants pour l’avenir, nous ne pouvons qu’espérer que de plus en plus de personnes aient recourt à ce genre d’alternatives pour soulager notre planète.



Vous trouverez ci-dessous les dates et les lieux des ateliers du mois de Juin 2019.



-4 Juin : Réparali Kafé à Récup’R

-6 Juin : Réparali Kafé à la Bricothèque du Gol

-8 Juin : Réparali St Denis à la Bibliothèque Alain Lorraine / Réparali Kafé à Vavang Art

-12 Juin : Réparali Kafé St Leu – Rondavelle Les Filaos

-14 Juin : Reparali Kafé – St André – La Cressonnière

-19 Juin : Réparali Kafé à la Cerise

-20 Juin : Réparali Quartier Titan / Réparali Kafé à La ZUP au Port

-21 Juin : Réparali Kafé St André – Fayard / Réparali Kafé au Bisik

-25 Juin : Réparali Passage du Chat Blanc

-26 Juin : Réparali Kafé à Vavang Art / Réparali Kafé St Leu – Rondavelle Les Filaos

-29 Juin : Réparali Kafé à Petite île