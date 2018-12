30 900 chiens divagants et 42 100 errants à La Réunion

Commentaires (18)

1. Modeste le 26/12/2018 17:54

ici on passe son temps à faire des études de toutes sortes....;mais jamais on passe à l'action!

2. Ratasse le 26/12/2018 18:06

Nombre de cochons ?





3. Mougeon le 26/12/2018 18:17

Pourquoi on ne les manges pas???

Hein???

On mange du cochon,pouquoi pas des dogs hein?

Va labas sale cabot!!!

Sac a puces

Je plaisante biensur, c triste pour eux

Les chats aussi y en a trop qui trainent

4. Alain Prévu le 26/12/2018 19:08

Marre de ces gens qui laissent leurs maudits chiens errer dans le chemin et qui sèment désordre et menaces sanitaires portant ainsi gravement atteinte à l'ordre public et à la sécurité de nos enfants....

5. MT CRISTO le 26/12/2018 19:47

Tout à l'honneur des habitants de l'Île ; il n'y a même pas de commentaire à faire tant que cela est écoeurant ! On traite ici les chiens et chats comme des objets à jeter.

6. Un cargo de prévu ? le 26/12/2018 20:13

Vite une cagnotte leetchis pour payer un billet d avion aux toutous pour mourrir de froid en métropole, mais c est ce donner bonne conscience, la déportation des chiens vers nous ici en métropole.

7. Jean Thevenet le 26/12/2018 20:14

Cilaos la station de montagne et de bien être...



https://www.youtube.com/watch?v=wRfkAFMaVL8

https://www.youtube.com/watch?v=MKLRO8MTxO8



Et ce n'est même pas les chiens errant qui font le max de nuisance, mais ceux dont leur maître est parti, affamés, en solitude, en manque affectif, en cage, en laisse... etc.

8. dépité974 le 26/12/2018 20:24

On n'a pas compté le nombre de carnivores errants ou divaguant en voiture sans but à part celui de sortir son lauto et de nourrir les embouteillages.

9. Matthieu le 26/12/2018 20:34

On aime bien nos royal Bourbon,ce sont de braves toutous qui font partie de notre paysage.

10. Joseph le 26/12/2018 21:05

Les chiens en divagation, PV direct aux propriétaires laxistes, et chiens errants, stérilisation !

11. depite974 le 26/12/2018 21:20

On n''a pas compté le nombre de carnivores errants ou divaguant en voiture sans but à part celui de sortir son lauto et de nourrir les embouteillages.

12. Mel le 26/12/2018 21:33

Je rejoins le commentaire n•4 marre de se faire courser par les chiens errants et divagant quand on est a vélo ou entrain de courir ! Marre de sortir avec une laisse en cuir supplémentaire quand je sor mon chien au cas ou il se ferais attaquer !!!!!!

13. Grangaga le 26/12/2018 23:57

Mi prévyin a zot' d'aborr'.......

Lé in pé ...."glok' ", si y di pa .."trass' "

Si lé pa ....sansuré an pliss'.......pitié Zinfo.......

Mon.....èp'seu-do lé larz'.....

Anvoy'll' a zot'........



Mi vyiènn' lirr' in n'afèrr' déssi la Tunisie.....

Aprè ......l'imolacyion lo Marsan Anbilan là...

Nana in zour'naliss' la ....." imol' " a li ankorr'.....

Po fé pran d'konsyianss'.........

Mi koné pa pou koué..........

Mé tou d'switt', mwin la di........

...........Pardon ankorr, déza...........

"Si nou mètt' do fé, déssi noutt' bann' ......"syin-éran".........

Mwin la ...avèr'ti a zot' in........

Pandan in bon mwa èk' in .....sin-santènn'....syin brilé dan toutt' l'ile...........

La pa po di, ......La Rényion y pran pa konsyianss'..........

14. CONTRIBUABLE le 27/12/2018 04:23

QUE FONT NOS AUTORITÉS ET NOS ÉLUS POUR ÉRADIQUER CE FLÉAU ON ATTENDS QU UN CAS DE RAGE SE DÉCLARE OU FAUT IL UN SOULÈVEMENT POPULAIRE TEL QUE GILETS JAUNES POUR AGIR ?

15. A post 10 !! le 27/12/2018 06:32

A post 10. La stérilisation des chiens erranrs ok mais vous aller mettre nom personnel face aux puces d’identifications de ses chiens ? Qui va payer ? Et vous aller en faire quoi après de ses chiens ? Les remettre sur la route ? Svp post 10 pousser la réflexion plus loin que votre nez. Des captures massives et l euthanasie oui, arrêtez de les faire souffrir ses pauvres chiens, et svp pas la peine de le envoyé en métropole et vous donné bonne conscience, on as suffisamment de problème ici.

16. thibaudeau le 27/12/2018 08:24

les proprio gardez vos chiens à la maison ou dans la cour et arrêtez de les laisser divaguer dans la rue, non seulement c'est interdit par la loi mais c'est dangereux à plusieurs égards, d'abord ils peuvent faire faire un accident aux voitures, ensuite s'ils ne sont pas vaccinés ils peuvent transmettre des maladies, ensuite ils peuvent mordre quelqu'un et pour finir faites les pucer ou tatouer, c'est obligatoire , quel spectacle pour les touristes que ces hordes de chiens en piteux état qui envahissent nos rues !

17. Horreur le 27/12/2018 08:49

Je pensais qui en avait 800 miles et tous errants.. ..