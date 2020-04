37 bureaux de poste ouverts dès le 14 avril

37 bureaux de poste ouverts dès le 14 avril

Le 10/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 617

La Poste continue va renforcer son dispositif de présence territoriale la semaine prochaine. Dès le 14 avril, 37 bureaux de poste ouvriront "dans des conditions de sécurité maîtrisées", indique la Poste.Le dispositif d’ouverture des bureaux de poste reposera sur un système de permanences adapté à la fréquentation attendue et des niveaux de service (courrier, colis, Banque Postale et téléphonie mobile) accessibles sur l’ensemble des communes."La période de versement des prestations sociales se déroule actuellement dans de bonnes conditions grâce à une organisation adaptée, à l’engagement des postiers et au soutien des pouvoirs publics", commente La Poste.Les 37 bureaux de postes seront ouverts uniquement le matin, permettant ainsi de préserver l’accessibilité au guichet pour les clients qui n’ont pas d’alternative et de se concentrer sur les services essentiels.Cilaos, Le Tampon, Les Camélias, Ravine Blanche, Saint-André, Saint-Benoit, Saint-Denis Les Flamboyants, Saint-Gilles Les Bains, Saint-Joseph, Saint-Leu, Saint- Louis, Saint-Paul, Saint-Pierre, Sainte-Clotilde, Sainte-Marie, Trois BassinsLe PortGrand-Bois, Hell Bourg, Le Plate, Le Tevelave, Ravine Des Cabris, Tan RougeLa Possession, La Rivière, L'Etang Salé, Saint-Philippe, SalazieLa Montagne, La Plaine des Cafres, Saint-Gilles Les Hauts, Sainte- SuzanneBras Panon, La Plaine des Palmistes, Sainte-Rose Ouvert mercredi et jeudi : l’Entre-DeuxPetite-îleEn lien avec les maires concernés, la présence de La Poste sera également renforcée grâce à la réouverture de 5 La Poste Agence Communale de Bras des Chevrettes, de Dos d’âne, de Grand Ilet, des Makes et de Palmiste Rouges.La liste détaillée des bureaux ouverts, des horaires et des services disponibles est accessible via l’adresse suivante : https://www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-bureau-de-poste Egalement ouverts tous les matins, du lundi au vendredi, les 11 Carré Pro continuent à accueillir les clients professionnels.- Nord : Saint-Denis centre-ville, Le Chaudron- Est : Sainte-Marie, Saint-André, Saint-Benoit- Sud : Saint-Louis, Saint-Pierre, Le Tampon- Ouest : Le Port, Saint-Paul, Saint-Gilles Mont RoquefeuilSamedi 11 avril, l’ensemble des services de La Poste de La Réunion, bureaux de poste et service de tri et de distribution seront suspendus pour la journée.Depuis le début de la crise sanitaire, la protection de la santé des postiers et des clients est la priorité de La Poste.La Poste remercie ses clients de bien vouloir respecter strictement les mesures barrières et les conditions nécessaires à leur protection et à celle des chargés de clientèle.C’est le respect de ces mesures par tous qui permettra chaque jour l’ouverture effective de chacun des bureaux de poste.La Poste rappelle que les déplacements en bureaux ne doivent être faits que s’ils sont strictement nécessaires.De nombreuses opérations peuvent être faites à distance, les clients peuvent être accompagnés par téléphone (au 3631 pour La Poste et au 3639 pour La Banque Postale) ou via les sites et applications numériques de La Poste et de La Banque Postale depuis leur domicile (laposte.fr et labanquepostale.fr).