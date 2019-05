37 jeunes Saint-Joséphois s’engagent en service civique

Le 30/05/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 79

Ce mercredi 29 mai, le Maire a accueilli une nouvelle promotion de volontaires composée de 37 jeunes, issus des différents quartiers de la ville.



Lors de la signature de leur engagement Service Civique, le maire a rappelé l'importance de ce dispositif qui permet, pour la grande majorité des jeunes, de faire leurs premiers pas dans la vie active et d'acquérir une première expérience professionnelle, tout en se mettant au service de la population.



Ces 37 jeunes recrues assureront les missions d'animateurs des activités éducatives et péri-scolaires, ils seront présents au sein des écoles pour la pause méridienne, les mercredis jeunesse, l'accueil garderie et autre pour une durée de huit mois.