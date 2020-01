39 décès sur les routes en 2019, une première depuis six ans à La Réunion

Le 31/12/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 1503

Depuis 2014, La Réunion compte en moyenne une cinquantaine d'accidents mortels chaque année. Cette année, il apparait une nette diminution de la mortalité sur les routes. 39 décès ont été malheureusement constatés sur les routes réunionnaises en 2019.



Cette année 2019 a été marquée par de nombreux contrôles routiers et les campagnes de sensibilisation mises en place par les forces de police et de gendarmerie de l'île ont sans doute permis de faire baisser le taux de mortalité.



Nous avons pu constater que les zones particulièrement sensibles ont été visées telles que les sorties de boites de nuit. La mise en place de contrôles systématiques dans les zones ayant enregistré des accidents mortels a sans doute été bénéfique ainsi que le passage particulièrement contesté au 80 km/h au 1er juillet 2018 sur les réseaux secondaires.



Ce n'était plus arrivé depuis six ans



Alors que l'année 2018 comptabilisait 48 décès sur nos routes, le nombre de personnes tuées dans des accidents routiers est de 39 cette année, soit une diminution de 17% par rapport à l'année dernière. À noter que le nombre de décès est passé sous la barre symbolique des quarante décès, ce qui est une première depuis 2013 où 39 personnes avaient perdu la vie. Il aura donc fallu attendre 6 ans pour qu'une baisse significative soit enregistrée.



En 2010, on comptait 42 décès, 41 décès en 2011, 45 décès en 2012, 39 décès en 2013, 49 décès en 2014, 51 décès en 2015, 50 décès en 2016, 47 décès en 2017 et donc 48 décès en 2018.