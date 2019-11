3e édition des Trophées des Femmes Précieuses avec la journaliste Françoise Laborde en invitée d'honneur

3e édition des Trophées des Femmes Précieuses avec la journaliste Françoise Laborde en invitée d'honneur

Le 06/11/2019 | Par N.P | Lu 149

La troisième édition des Trophées des Femmes Précieuses aura lieu les 06 et 07 novembre 2019. Imaginé et porté par Edith Semmani pour valoriser et défendre la place des femmes dans la société, l’événement se déroulera en présence d’une prestigieuse invitée : Françoise Laborde.



En 2015, Edith Semmani lance les premiers Trophées des Femmes Précieuses Réunionnaises, une manifestation qui a pour objectif de valoriser des femmes qui œuvrent et s'impliquent à La Réunion. Neuf lauréates issues du monde associatif, culturel, médiatique ou encore sportif seront récompensées pour l'exemplarité de leurs parcours et de leurs actions.



Cette année, les Trophées des Femmes Précieuses feront un focus particulier sur les violences faites aux femmes. La journaliste et femme d'engagement Françoise Laborde sera l'invitée d'honneur de cette édition.



Cette nouvelle édition s’inscrit sur l’ouverture vers l’Océan Indien. Des femmes des îles Vanille feront le déplacement afin de venir témoigner et partager avec les femmes de la Réunion. Une édition placée sous le signe de l’universalité !



Le mercredi 06 novembre à 17h30 aura lieu la projection du film coup de poing "Female Pleasure" suivie d'un débat sur la violence faite aux femmes, animée par Françoise Laborde, journaliste et auteur et Nadine Bachelot, journaliste de Réunion La 1ère & spécialiste des assises.



Le jeudi 07 novembre se déroulera, au Domaine MOCA à Montgaillard, la soirée de Gala des Trophées des Femmes Précieuses. La remise des Trophées animée par Marie Alice Sinaman sera suivie d’un cocktail dînatoire.



Les Trophées récompenseront les Femmes Précieuses dans 12 catégories.