3ème édition Festival Art & Union - Appel aux Artistes jusqu'au 1er MARS 2019

Le 25/02/2019 | Par Zinfos974 | Lu 81

L’association Afol Pa Marmay présente la 3ème édition du festival d’improvisation ART & UNION les 20 et 21 avril 2019 au musée Stella Matutina à Piton St-Leu.



L'événement culturel, en étroite collaboration avec la compagnie malgache My Crew et le festival Art-Iary à Tamatave (Madagascar), se définit comme la représentation de la diversité des pratiques artistiques et culturelles de La Réunion et Madagascar et se tourne passionnément et avant tout vers l’improvisation et la rencontre entre artistes issus de différentes cultures, milieux et styles artistiques.



Parce que le festival Art & Union est un événement artistique et novateur, et oeuvre dans la zone Océan Indien, l’association Afol Pa Marmay et la compagnie de danse malgache My Crew lance un appel aux artistes pour la 2ème année consécutive la sélection 3in1pro Réunion :



24 artistes seront sélectionnés dans trois domaines artistiques différents : la danse, la musique et la voix

Les candidatures se font par liens vidéos et/ou audios via You Tube, Facebook, We Transfer à envoyer par mail artiary.direction@gmail.com



Pour cette 3ème édition, l’association Afol Pa Marmay se rapproche du public réunionnais parce que notre événement se veut participatif et novateur, et lance un concours artistique d’Arts Visuels :



APPEL A PARTICIPATION ARTISTIQUE POUR LA CREATION DE L’AFFICHE DU FESTIVAL ART & UNION - « ImproviZotlafich »

AVANT LE 1ER AVRIL 2019



L’idée est simple :

- Télécharger la trame de l'affiche sur FB AFOL PA MARMAY, l’imprimer et laisser libre court à son imagination tant en termes de couleurs que de graphismes (Unique limite de la customisation : Ne pas toucher aux écritures ! )

- et / ou Chercher les affiches dans les villes de St-Leu, St-Gilles, St-Denis et St-Pierre

Affiche customisée à envoyer par mail : afolpamarmay974@gmail.com, par voie postale : Association Afol Pa Marma - 32 chemin Mazeau 97424 Piton St-Leu ou par FB