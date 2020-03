4 cas de Coronavirus avérés à La Réunion

Un nouveau cas de coronavirus vient d'être confirmé, ce qui porte à 4 le nombre de cas avérés à La Réunion.Ce soir, le nombre de cas avérés à La Réunion se porte désormais à quatre. Ce nouveau cas appartient au groupe des 34 personnes contact identifiées par l'ARS et la cellule régionale de Santé publique France lors de la confirmation du 1er cas.La personne concernée a été prise en charge par le CHU Nord via un parcours spécifique et dédié évitant les contacts avec tout autre patient.Ce jeudi après-midi, lors d'un point de situation, l'ARS et la préfecture avaient donné des précisions sur les 3 cas déjà confirmés.Le premier cas de coronavirus confirmé mercredi 11 mars concerne un homme de 80 ans, de retour à La Réunion après une croisière aux Bahamas et un transit à Paris avec un groupe de 34 personnes.Pour les deux autres cas avérés, il s'agit de deux personnes de 78 ans et de 37 ans. Le plus âgé est lié au groupe de la croisière dans les Bahamas et le second est revenu à La Réunion après un séjour en métropole. Le second cas a partagé repas 3e âge dimanche 8 mars. Repas pendant lequel 28 autres personnes étaient présentes. Les deux nouveaux cas se situent sur Saint-Denis.Le troisième cas est une femme de 37 ans, qui n'a aucun lien avec le groupe de croisiéristes. Elle est revenue à La Réunion le 11 mars après un séjour en métropole. Présentant des symptômes, elle a appelé le Samu-centre 15 dès son arrivée.8 personnes ont déjà fait l'objet d'un prélèvement, 20 personnes étaient en attente de prélèvement "dans un esprit de précaution", explique Martine Ladoucette.Au total, 55 personnes sont actuellement en confinement. Des personnes qui sont considérées comme co-exposées au virus.Les 3 cas sont actuellement suivis au service pneumologie du CHU nord. Ils sont dans un état stable.Il convient de rappeler les gestes essentiels qui constituent à ce jour la meilleure barrière à la propagation du virus :· Se laver les mains régulièrement· Tousser ou éternuer dans son coude· Utiliser des mouchoirs à usage unique· Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades· Porter un masque quand on est malade (sur prescription médicale)