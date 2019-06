4 juin au GEM St Denis - Groupe des Entendeurs de Voix et autres perceptions

Le 03/06/2019 | Par UNAFAM 974 | Lu 105

Le Groupe des Entendeurs de Voix et autres perceptions se réunit tous les premiers mardis du mois au GEM Passerelle au 8, rue St-Jacques à St Denis de 10h30 à 12h00 : le 3ème GEV aura lieu le mardi 4 juin 2019

Il est réservé aux entendeurs de voix, et autres perceptions (visuelles, tactiles, olfactives et gustatives) pour échanger et partager son expérience et ses stratégies pour faire face aux voix ou ses autres perceptions.

A l’initiative de membres de l’UNAFAM Réunion, grâce au soutien du GEM Passerelle, et avec l’appui du Réseau des Entendeurs de Voix (REV) France nous soutenons ce « GEV » à la Réunion, inspirés par les nombreux GEV existant déjà en métropole et dans le monde. http://revfrance.org/presentation/

Merci de relayer l’information dans vos réseaux et particulièrement auprès des entendeurs de voix, parmi vos patients, amis ou proches.

Voici le lien vers un bref témoignage (8mns) d’un entendeur de voix canadien :

Voici le lien vers un film très court (5mns) expliquant clairement comment les voix peuvent paralyser, puis, avec beaucoup d’entrainement et de courage, comment elles peuvent être maitrisées et même devenir des alliées !

A l’UNAFAM, nous voulons que le regard change sur les maladies psychiques, contre toute forme de stigmatisation.

Renseignements : 974@unafam.org ou 0692 38 85 97