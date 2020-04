4 nouveaux cas confirmés de Coronavirus à La Réunion

Le 16/04/2020 | Par Gaëtan Dumuids | Lu 3684

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 4 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 à La Réunion, ce jeudi 16 avril à 15h00, soit au total 394 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020. Parmi ces nouveaux cas, 3 ont été investigués : 1 est importé et 2 sont autochtones.



390 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS et Santé publique France.



Les chiffres du jour :