4 nouveaux cas de Coronavirus confirmés à La Réunion

Commentaires (22)

1. Jenaipleinlecul le 19/03/2020 18:11

Et voilà où mène l'incompétence, la désinvolture et le je m'enfoutisme de nos dirigeants administratifs et politiques...Avec le retour des vacances ce nombre va exploser et nous aurons bientôt des morts ! Merci le Préfet et sa copine Ladoucette !

2. Veridik le 19/03/2020 18:16

Et les enquêtes pour retrouver les personnes en contact avec le 1er cas ça donne quoi?

Quelle blague cette ARS

3. Tikaf le 19/03/2020 18:19

"Si vous habitez dans une zone où circule le virus ou dans les 14 jours suivant le retour d’une zone où circule le virus " j'adore cette phrase mais si vous donniez les zones bordels St-Paul,St-Pierre, St-Benoît 🤔😷😠

4. Tikaf le 19/03/2020 18:21

Vu sur la 1ère, l'Ars et le préfet de Mayotte ont percutés plus vite et bien. Les gens ils arrivent confinement dans un hôtel réquisitionné, surveillance et basta...

5. bern974 le 19/03/2020 18:21

Il serait peut être souhaitable de connaitre les endroits où sont avérés les contaminés

6. jeanbaisselarak le 19/03/2020 18:23

@ 1 Jenaipleinlecul : Et à sa petite directrice de cabinet.

7. pipo le 19/03/2020 18:24

Il est quand même gentil ce petit virus il ne s'attaque pas aux enfants!

Alors merci qui?

8. Rugby le 19/03/2020 18:24

Mdr, les réunionnais ki pensé êtes épargné....

9. Audrey le 19/03/2020 18:27

Il y a de grosses incompétences. J'appelle l'ars pour signaler que je suis en contact avec des personnes dites à risque, on me répond que je n'ai pas de symptômes donc de continuer à vivre normalement. Je travaille dans le soin, et je dois bosser

10. Olivier le 19/03/2020 18:27

Eh voilà tellement incompétent. En attendant que la réunion est confinée le virus rentre tranquillement à l'aéroport !!!

11. cou de gueule le 19/03/2020 18:28

si les gens arrété de sortir come des debile aussi !!!



c le confinement et plein de gens vont a la plage avec leur enfant, vous devriez allez voir pour les dénoncez !!! la police ne fait rien !!!!

12. Jean-marc le 19/03/2020 18:31

post 1 de Jenaipleinlecul et bien moi j'en ai plein de cul d'entendre tes conneries, puisque tu connais tout mieux que les autres et que tu es si fort, va aider le personnel soignant, va aider les caissières, les militaires au lieu de critiquer à tout va.

Nous sommes en crise alors si tu pouvais fermer ta bouche être sérieux, ton commentaire me gave sérieux. Merci de te confiner et de réfléchir à 2 fois,

les dirigeants font ce qu'ils peuvent, nous devons tous ensemble pour affronter le pire

13. Beurk le 19/03/2020 18:32

Putiiiiin!!!! Entre la connerie des "citoyens" et celle de nos dirigeants on est pas sortis de l'auberge !

14. Jean Jacques le 19/03/2020 18:34

Les autorités incompétentes il fallait fermer l aéroport bien avant et pas faire débarquer les passagers des bateaux de croisière voilà le résultat le virus est sur l île maintenant on va très vite prendre la trajectoire de la métropole

15. QQ la praline le 19/03/2020 18:34

@ Jenaipleinkecul...de toi...!!! Au lieu de dire des conneries, reste bien chez toi.. Tu dois être un de ceux qui vont se promener au lieu de respecter les consignes... Si tu restes chez toi, tu risques RIEN...Do you understand ????

16. Thierrymassicot le 19/03/2020 18:35

Cette fois c'est parti, dirait-on...Des gamins qui jouent dans le parc en bas de chez-moi , j'ai du gueuler de ma petite terrasse, hier soir j'ai du descendre vers vingt heure en faire dégager une bonne demi douzaine, des vieux cons qui sur leur chaises pliantes tapent le carton, quelle bande d'irresponsables, de criminels qui risquent par leur négligence de semer la mort autour d'eux...........Cette vidéo qui n'est pas une fake-new d' un médecin français qui a pris part à contrer l'épidémie de Wuhan....Si ceci peut ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard:





https://www.youtube.com/watch?time_continue=472&v=cfJ8iBFbrOQ&feature=emb_logo

17. Anaïs le 19/03/2020 18:37

Bonsoir bah si on ferme une bonne fois pour toute l'aéroport de Gilot si on arrête de faire rentrer les gens je pence qu'on ne sera pas comme sa a la réunion

18. La vérité vraie... le 19/03/2020 18:39

Confinement, mais les parisiens , bretons et normands débarquent ?

Quand fermera-t-on ce foutu aéroport !

19. Jean Jacques le 19/03/2020 18:39

si l épidémie se multiplie sur l île sa va poser une catastrophe on a seulement 100 lit de réanimation pour 900 000 habitants et par rapport a la métropole on peut pas transférer un malade d un département a l autres !!!!

20. ali le kafhir le 19/03/2020 18:41

@ 1 si la chine avait réagit aux messages de médecins dés le mois de décembre on aurait contenu l'épidémie au niveau régionale

mais c'est vrai que çà n'excuse pas ses empaffés de fonctionnaires sclérosés et plein d'escarre

21. justedubonsens le 19/03/2020 18:43

@post 1,

Mais putain tu veux quo ?. Les gens sont de la Réunion. Oui ils rentrent de voyage, il faut bien qu'ils reviennent chez eux non ? Sinon quoi ils doivent crever dans un coin pour ton confort ?

Gueuler sur les responsables politiques et administratifs c'est facile quand on a le cul dans son fauteuil à se laisser porter !

Il n'y a qu'à voir la docilité de nos concitoyens à respecter les consignes. Non ils préfèrent continuer à se serrer la paluche ou à se bisouiller malgré les consignes barrières. Ils restent groupés comme des moutons quand on leur dit de se tenir à distance. Mais bien évidemment ce n'est pas de leur faute non c'est toujours ailleurs que se situe la responsabilité !

Et pour te remonter le moral ça ne fait que commencer !!!