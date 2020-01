40.000 manifestants à Sydney demandent la démission du Premier Ministre

Le 10/01/2020 | Par Charlotte Molina

Alors que d’immenses incendies continuent de ravager le continent australien, des dizaines de milliers de manifestants sont actuellement réunis dans les rues de Sydney, Melbourne, Adélaïde, Canberra et Brisbane pour demander la démission du Premier ministre Scott Morrison et de son gouvernement, largement critiqué pour sa réponse face à cette crise sans précédent.Le parti écologiste "Australia Young Greens" évoque notamment 40.000 personnes à Sydney, marchant depuis la mairie de la ville jusqu’au bureau de Scott Morrison.Les manifestants répondent ainsi à un appel lancé il y a quelques semaines par des étudiants ainsi que le mouvement international pour la protection de l’environnement Extinction Rebellion.L’autre objectif de cette mobilisation est d’obtenir l’abandon des énergies fossiles en Australie, afin de lutter contre le réchauffement climatique dont les conséquences se font déjà sentir sur le continent, alors qu’une nouvelle vague de chaleur devrait dès aujourd’hui s’abattre à nouveau sur le pays, et compliquer encore davantage le travail des soldats du feu.