1. Nono le 01/03/2020 16:58



Bof ! Trop c'est trop d'amendements ! On a cherché à enquiquiner le Parlement avec ces amendements grotesques , idiotes et ridicules … ça a montré le niveau des bobards de certains partis qui cherchent à ralentir les débats que les améliorer … dommage ! je croyais que les députés étaient des gens bien instruits et non bien ennuyants !