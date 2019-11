4e Comité National de Suivi Plurifonds Européens

Le 15/11/2019

Ce vendredi 15 Novembre, a lieu le 4e Comité National de Suivi Plurifonds Européens au Département de La Réunion pour les programmes opérationnels 2014-2020 du FEDER, FEADER, FSE, FEAMP et PON IEJ Réunion.Ce comité est un point d’avancement annuel sur le bon déploiement des fonds européens à La Réunion.La Région Réunion, autorité de gestion du Programme Opérationnel FEDER 2014-2020 est à ce jour à près de 950 porteurs de projets, 72% de programmation de l’enveloppe globale et un objectif 80% de programmation à fin 2019.Une avancée significative a été faite pour l’accompagnement des TPE et PME pour qu’elles puissent être en capacité à développer leur activité sereinement.Facebook FEDER à Nou : https://www.facebook.com/federanou/ Facebook Région Réunion : https://www.facebook.com/regionreunion/