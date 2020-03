5° à la Plaine des Cafres, il a fait bien frais dans les hauts

➡️ Comme prévu la nuit de vendredi à samedi fut remarquablement fraîche pour la saison.Plusieurs stations deet deont rapporté des minimales sous abri inférieures à 10°.La fin de nuit fut particulièrement fraîche à la Plaine des Cafres.(1560m): 5.5° . La moyenne de Mars est de 12.5° alors que celle de ce mois de Mars 2020 est de 14.7° ce qui montre bien que cette valeur est vraiment significative.(1790m): 6.8°(2200m): 8.5°(2245m) : 9.3° (normale de 9.5°)(1520m): 9.7°(1200m) : 9.9°A noter que sur la côte on a relevé 18° à Saint Benoît et 19° à Gillot. A Gillot en Mars la minimale moyenne est de 23.2°.A Saint Benoît elle est de 22°.➡️ Cette tendance va se maintenir ce weekend mais les températures nocturnes devraient redevenir sensiblement plus douces en début de semaine prochaine.➡️