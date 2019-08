5 décès par semaine liés au diabète: Cosaladi appelle à la manifestation devant l’ARS ce mardi

L’opacité sur le diabète à La Réunion constitue le premier enjeu soulevé par l’association Cosaladi depuis sa création en avril 2019. L’association organise ce mardi matin dès 10 heures une grande manifestation devant l’ARS qu’elle dénonce comme "coupable d’homicide par l’opacité qu’elle entretient autour de la maladie". Chaque semaine 5 Réunionnais décèdent des suites du diabète."Le diabète touche deux fois plus de gens qu’en métropole. Pourtant, à La Réunion AUCUNE campagne d’information et de prévention régionale n’a jamais vu le jour !", dénonce l'association pour qui l'opacité est "tous les étages : communication, information, indicateurs, soins, alimentation"."Nous devons comprendre ce qu’est le diabète et on ne fait pas grand-chose pour le faire comprendre. Les Réunionnais s’exposent à des complications sans le savoir. Offrir aux Réunionnais des indicateurs fiables, réguliers et lisibles est une responsabilité de l’ARS. Pourquoi cette inertie ?"Cosaladi déplore une opacité qui laisse "des milliers de diabétiques dans l’ignorance des dispositifs d’accompagnement en place et sous-équipés en capteurs et pompes alors qu’ils ont droit à un équipement pris en charge". Et de fustiger : "L’ARS n’informe pas correctement les Réunionnais".Pour l'association, il est urgent que l’autorité de Santé prenne des mesures "pour mieux informer les consommateurs de La Réunion sur les choix à faire pour une alimentation saine et sur toutes les véritables causes du diabète".Cette situation jugée inacceptable engendre selon Cosaladi 12 nouveaux diabétiques de type 2 par jour. "Les complications du diabète c'est chaque semaine 2 nouveaux dialysés, 4 amputations et 5 décès", est-il précisé. "Combien de Réunionnais doivent mourir avant que l’autorité de Santé ne réagisse ? L’autorité de santé est complice de cette opacité qui tue ! Il faut agir pour éviter cette escalade vers le pire...""Chacun a dans sa famille une personne touchée par le diabète", "nombreux sont les Réunionnais qui seront atteints de diabète un jour" est-il mis en avant par l'association qui martèle : "Non le diabète n’est pas une fatalité propre aux Réunionnais !"Évoquant un problème de santé publique concernant tout le monde, Cosaladi invite tous les Réunionnais à soutenir cette action, "pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, leurs amis et leurs enfants".Pour rappel, une manifestation s'était déjà tenue sur le même sujet en juin dernier.