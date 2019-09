5 séquestreurs ultra-violents en garde à vue

Lundi matin, trois femmes et deux hommes ont été placés en garde à vue au commissariat de Saint-Benoît, suspectés d'avoir, en mai dernier, séquestré, frappé et volé un quadragénaire.

Le 21 mai dernier, un quadragénaire avait rendez-vous chez lui avec deux jeunes femmes de 24 et 28 ans. Le rendez-vous galant ne s'est pas déroulé comme imaginé: deux hommes de 41 et 52 ans et une troisième femme de 46 ans ont déboulé au domicile de celui qui est en fait victime d'un traquenard, les deux jeunes femmes étant des appâts.



La situation dégénère rapidement, la victime refusant tout net de se plier aux injonctions du groupe, notamment celle de leur donner les clefs de sa voiture. Les coups se mettent à pleuvoir, comme les insultes et les crachats. Blessé par des coups de poing, l'homme se retrouve enfermé à double tour chez lui, tandis que ses agresseurs, après lui avoir dérobé ses effets de valeur, partent faire un tour dans sa voiture.



Un de ses tortionnaires a eu la brillante idée de poster sur les réseaux sociaux une vidéo de la scène, vidéo qui a alerté une proche de la victime, rapporte le JIR en ses colonnes. Les policiers avertis, ils ont dû forcer la porte du quadragénaire, transporté ensuite à l'hôpital, où il s'est vu remettre 8 jours d'ITT.



Au terme d'une enquête technique d'identification des suspects, les cinq malfrats ont été interpellés et placés en garde à vue, l'un d'eux, celui âgé de 41 ans, était d'ailleurs à Domenjod pour un autre forfait. Les cinq devraient être fixés ce mardi sur les suites judiciaires de leur affaire.