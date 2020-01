5 tonnes de résine de cannabis saisis par le Courbet en trois semaines de mission dans le nord de l'océan Indien

Le 10/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 394

Déjà un mois de mission et près de cinq tonnes de résine de cannabis saisies par le Courbet. La frégate de la marine française s'est de nouveau illustrée le 5 janvier dernier en interceptant dans le nord de l'océan Indien 75 ballots d'environ 20 kilos de résine de cannabis pour un total d'1,5 tonne. Une prise qui s'ajoute à celle du 13 décembre où près de 3,5 tonnes de résine avaient été saisies L’opération de la semaine dernière a été conduite en soutien direct de la Combined Task Force 150, sous contrôle opérationnel d’ALINDIEN précise l'État major des armées. Pour rappel, la Task Force 150 est l'une des composantes des trois piliers d'une coalition de trente pays dédiée à la lutte contre les trafics qui financent le terrorisme dans cette partie de l'océan Indien. Si la 150 est dédiée principalement à la lutte contre le trafic de drogues, la 151 s'occupe de la piraterie dans le golfe d'Aden et la 152 de la sécurité dans le golfe Arabo-persique.C'est un vol de surveillance maritime de l'hélicoptère Panther dans l'après-midi du 4 janvier qui a mis la puce à l'oreille aux marins du Courbet. La frégate pistera dans la nuit le boutre suspect, avant d'envoyer une équipe à bord. "L’équipe de visite du bord, renforcée d’un élément d’intervention, a initié une enquête de pavillon qui n’a pas permis d’établir de nationalité. Grâce à un chien spécialisé dans la détection de stupéfiants, de la résine de cannabis a pu être rapidement décelée. Finalement, l’opération était terminée en milieu d’après-midi et la drogue transférée à bord", indique l'État-major.Cette action est la première prise française pour l’année 2020, et la deuxième prise pour le Courbet depuis son départ en mission en novembre dernier.