50 Sri-Lankais ont tenté de prendre la mer vers La Réunion le 30 décembre

Le 03/01/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 876

C’est lors d’une conférence de presse de la Marine Sri-Lankaise, qui s’est tenue hier au ministère Sri-Lankais de La Défense, que les statistiques sur le trafic d’êtres humains dans le pays pour l’année 2019 ont été révélées.



On y apprend qu’une cinquantaine de personnes dont 6 femmes et 7 enfants auraient tenté de fuir le pays le 30 décembre dernier pour se rendre à La Réunion.



Les autorités sont parvenues à empêcher leur départ et ont saisi l’embarcation abandonnée dans la région de Trincomalee. Quatre personnes ont été arrêtées, et l’enquête laisse entendre que les passagers auraient chacun payé 500.000 roupies pour le voyage, soit près de 2500 euros.



En dressant le bilan de toutes les tentatives de quitter le pays par la voie maritime, la Navy sri-lankaise a confirmé que 211 de leurs compatriotes sont parvenus à atteindre les côtes réunionnaises, 166 d’entre eux ont été rapatriés au Sri Lanka. En 2019, Les autorités locales ont intercepté 164 candidats au départ.



Le porte-parole de la Sri Lanka Navy a également demandé à la population de ne pas perdre son argent durement gagné en prenant de tels risques, et en portant atteinte à l’image du pays. Il ajoute que les opérations de surveillance menées par la Navy sont désormais plus nombreuses que jamais pour lutter contre le trafic d’êtres humains au Sri Lanka.