50 animaux sauvés de la fourrière: Milit'activ'974 recherche des familles d'accueil et adoptants

Le 26/08/2019 | Par N.P | Lu 290

"Stop aux assassinats de chiens en bonne santé", martèle Milit'Activ'974 , dont le blocage de la fourrière de la Cirest a permis d'éviter l'euthanasie d'une cinquantaine d'animaux (45 chiens et 5 chats). "Nous avons récupéré 9 chiens suite au blocage, nous en avons trois qui sont partis en famille d'accueil, voire en adoption. On en a encore beaucoup. Il y en a aussi qui ont été abandonnés devant la fourrière, notamment des bébés", résume Francis Kubezyk, le porte-parole.

Alors que 30 chiens doivent sortir mardi de la fourrière, le mouvement lance un nouvel appel à la population :

. Francis Kubezyk rassure

"On a besoin de familles d'accueil et d'adoptants potentiels": "On a tout ce qu'il faut au niveau des associations de métropole car tout le monde s'est mobilisé pour pouvoir les faire adopter en métropole si besoin"