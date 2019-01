50 ans d’amour pour les époux Parfait !

Le 04/01/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 82

Ils ne pouvaient rêver mieux ! André, 77 ans et Jocelyne, 67 ans ont célébré un demi siècle d’amour le 28 décembre dernier. Lui, charpentier et agriculteur à la retraite et elle, couturière ont eu quatre enfants.



Depuis la famille s’est agrandie, puisque le couple, domicilié à Bellemène Canot à Saint-Paul, profite pleinement de leurs 10 petits-enfants et de leur arrière petit-enfant. Pour célébrer, comme il se doit les 50 ans de mariage d’André et de Jocelyne, l’élu de quartier Patrick Dorla a rendu visite à la famille le 30 décembre dernier.



Tout ce qu’il reste à souhaiter à ces époux, c’est de filer encore quelques années un bonheur… Parfait !