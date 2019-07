50 ième Tour auto : Dupuy vire en tête à la fin de la première étape

Le 26/07/2019 | Par Jean Pierre Vidot | Lu 68

Thierry law Long, le champion en titre, est parti le couteau entre les dents et a signé les deux premiers temps scratchs de cette première étape sur les spéciales de la Montagne et de Bois de Nèfles. Il est marqué de près par le jeune Maxime Dupuy qui a rapidement pris en mains sa Ford Fiesta et qui a signé le meilleur temps dans la troisième spéciale et pris le leadership… Au général, trois petites secondes secondes les séparent, avec une autre Fiesta, celle de Damien Dorseuil en embuscade… Le top 10 des chronos (non officiel) de cette première étape.